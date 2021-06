Počet obyvateľov Humenného klesol za desaťročie o 3000

Humenné 15. júna (TASR) – Počet obyvateľov mesta Humenné klesol za posledných desať rokov o 3000. Vyplýva to z informácií, ktoré v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021 zverejnila samospráva na svojej internetovej stránke.



"Mesto Humenné eviduje k 13. júnu 2021 sčítaných 29 288 osôb, to je 90,11 % obyvateľstva," informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu. Ako však vyplýva z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z posledného sčítania obyvateľstva, v roku 2011 mala metropola horného Zemplína spolu 35.053 obyvateľov.



Mesto malo v rámci elektronického samosčítania obyvateľstva sčítaných 27.893 obyvateľov. Pre asistované sčítanie mali Humenčania k dispozícii pomoc ôsmich stacionárnych asistentov a 22 mobilných asistentov.



"Napokon bolo v Humennom evidovaných 625 požiadaviek na mobilného asistenta," doplnil s tým, že až v 543 prípadoch išlo o obyvateľov rómskej osady Podskalka. Ako Škuba doplnil, v súvislosti s asistovaným sčítaním nezaznamenali žiadne komplikácie s prípadnými podvodníkmi.