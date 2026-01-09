< sekcia Regióny
Humenné podporí športové kluby v roku 2026 sumou 400.000 eur
Rovnakú sumu alokovalo aj v predchádzajúcich troch rokoch.
Autor TASR
Humenné 9. januára (TASR) - Mesto Humenné má na priamu podporu športovej činnosti v rozpočte vyčlenených 400.000 eur. Rovnakú sumu alokovalo aj v predchádzajúcich troch rokoch. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, v roku 2026 mesto eviduje 28 žiadostí o dotáciu zo strany športových klubov.
Dotácie nad 5000 eur schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Najvyššiu podporu získal FK Humenné, ktorému bolo pridelených vyše 160.000 eur, nasledoval hokejovým klubom HC 19 Humenné so sumou viac ako 111.000 eur. Finančné prostriedky smerovali aj do plávania, tenisu, atletiky, stolného tenisu, volejbalu, mládežníckeho hokeja či hokejbalu.
Podporené kluby plánujú dotácie využiť najmä na účasť v domácich a zahraničných súťažiach, rozvoj mládežníckych kategórií, organizáciu športových podujatí a skvalitnenie tréningového procesu. Viaceré z nich zároveň zabezpečujú športové aktivity pre širokú verejnosť a deti predškolského a školského veku.
Dotácie vo výške od 2000 do 5000 eur schválila mestská rada pre cyklistov, basketbalistov, florbalistov, šachistov a karatistov. Menšie dotácie do 1999 eur pridelila komisia športu, pričom podporené boli aj menej tradičné športy, ako letecké modelárstvo, psie záprahy, krasokorčuľovanie, lezenie či kickbox.
V roku 2026 schválilo mestské zastupiteľstvo pre športové kluby využívanie mestských športových zariadení v správe Správy rekreačných a športových zariadení v rozsahu 11.180,5 hodiny. Ide o nárast oproti minulému roku, keď bolo schválených 8474,5 hodiny. „Nepriama dotácia pre športové kluby v roku 2026 má prerátanú finančnú hodnotu 834.877,50 eura,“ dodal Škuba.
