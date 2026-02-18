< sekcia Regióny
Humenné podporilo 91 organizácií dotáciami vo výške 463.000 eur
Autor TASR
Humenné 18. februára (TASR) - Mesto Humenné na základe doručených žiadostí podporilo 91 organizácií a žiadateľov. Samospráva na tohtoročnú podporu ich činnosti vyčlenila zo svojho rozpočtu celkovo 463.000 eur. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, oproti roku 2025 je to viac o šesť žiadostí a 21.000 eur.
Podpora mesta je poskytovaná na základe všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách z rozpočtu samosprávy. Zameraná je na viacero oblastí. Na priamu podporu športovej činnosti vyčlenila samospráva štvrtý rok po sebe sumu 400.000 eur. Od športových klubov evidovalo mesto 28 žiadostí.
Komisia školstva prerozdelila v oblasti školstva a vzdelávania 9000 eur medzi 18 žiadostí. Podporené boli projekty základných a stredných škôl, ako aj organizácií a združení, napríklad Slovenského zväzu záhradkárov, Centra voľného času, Slovenského zväzu včelárov, Vihorlatskej hvezdárne, Vihorlatskej knižnice či základných umeleckých škôl.
Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce rozdelila na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity 13.230 eur. Podporu získali viaceré súbory, zbory a kultúrne organizácie vrátane Mestského dychového orchestra Chemlon, folklórnych súborov či umeleckých škôl.
V oblasti cestovného ruchu bolo medzi štyri žiadosti rozdelených 1770 eur. Komisia životného prostredia a verejnej zelene rozdelila 6000 eur medzi päť organizácií. Podpora smerovala najmä na projekty ochrany prírody, starostlivosti o zvieratá či environmentálne aktivity.
Sociálna a zdravotná komisia prerozdelila 27.000 eur v troch oblastiach. Na cirkvi, náboženské obce a charitatívnu činnosť smerovalo 18.000 eur, na zdravotníctvo a zdravotne postihnutých 3000 eur a na sociálnu oblasť 6000 eur.
Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom evidovala štyri žiadosti a rozdelila 6000 eur. Podpora smerovala na aktivity mládežníckych organizácií, dobrovoľných hasičov či projekty prevencie a voľnočasových aktivít.
