Pre COVID-19 uzavrú v Humennom plaváreň

Humenné 8. októbra (TASR) – V súvislosti s prechodom okresu Humenné do takzvanej bordovej farby COVID automatu od pondelka 11. októbra uzavrie humenská Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) mestskú plaváreň a saunu, plánované kultúrne podujatia pripravované mestskými organizáciami sa presúvajú na iné termíny. Ako pre TASR potvrdila Dana Micikášová z referátu krízového riadenia mestského úradu po zasadnutí krízového štábu mesta, v súlade s protipandemickými opatreniami platnými v okrese v prvom stupni ohrozenia upravia režim prevádzky všetky mestské organizácie.



„V bordovej farbe je udržiavať chod bazéna ekonomický nezmysel," povedal pre TASR poverený riaditeľ SRaŠZ Peter Ždiňák s tým, že ak by zariadenie zvolilo pre návštevu plavárne režim OTP, v jednom okamihu by mohlo byť v 25-metrovom bazéne len desať plavcov, v prípade plne zaočkovaných 15. Aj vzhľadom na skúsenosť z predchádzajúceho obdobia, keď v zariadení evidovali znížený počet návštevníkov, sa preto rozhodli plaváreň úplne uzavrieť. Od začiatku roka majú v SRaŠZ podľa Ždiňáka vo svojich zariadeniach pokles tržieb oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu o 82.000 eur.



Podľa Micikášovej slov budú mestská športová hala i zimný štadión od pondelka pre verejnosť fungovať v režime OTP pri maximálnom počte 50 návštevníkov. „V prípade, že bude v týchto zariadeniach usporiadané nejaké kultúrne podujatie, počet návštevníkov nesmie presiahnuť 25 percent kapacity," doplnila.



V mestskom kultúrnom stredisku bude fungovať iba kino, takisto v režime OTP. „Predaj lístkov bude len v infocentre alebo hodinu pred premietaním v pokladni, predaj vstupeniek on-line nebude možný," podotkla Micikášová. Maximálny počet návštevníkov pri premietaní bude 150. V režime OTP, s maximálnou kapacitou 25 percent budú fungovať aj mestské denné centrá pre seniorov a tiež komunitné centrum.