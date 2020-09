Pre koronavírusu v humenskej škôlke zasadal krízový štáb

Humenné 8. septembra (TASR) – Pre potvrdenie nového koronavírusu u zamestnankyne materskej školy na Ulici dargovských hrdinov v Humennom zasadal v utorok ráno krízový štáb mesta. Ako o tom informuje Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu na internetovej stránke mesta, predškolské zariadenie zostane z rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva z preventívnych dôvodov zatvorené do piatka 11. septembra vrátane.



„Učiteľka do priameho kontaktu s deťmi neprišla, v piatok 28. augusta sa však zúčastnila na pracovnej porade v materskej škole," uviedol Škuba s tým, že zamestnankyňa o svojom pozitívnom výsledku testovania na ochorenie COVID-19 oboznámila riaditeľku MŠ v pondelok 7. septembra.



U ďalších zamestnancov sa od 28. augusta žiadne príznaky nového koronavírusu prejaviť nemali. Ako Škuba spresnil pre TASR, v zariadení pracuje spolu 19 zamestnancov a navštevuje ho spolu 108 detí. Na základe rozhodnutia RÚVZ, ktorý sa situáciou zaoberal v utorok ráno, budú všetky kontaktné osoby podrobené testom na ochorenie COVID-19 s tým, že do piatka budú známe aj výsledky testovania.



„Zo zasadnutia krízového štábu vzišlo, že objekty MŠ budú v stredu 9. septembra dôkladne dezinfikované," doplnil s tým, že meranie telesnej teploty sa opätovne zavedie na mestskom úrade, realizovať ho majú aj správa rekreačných a športových zariadení a tiež mestské kultúrne stredisko pred kultúrnymi podujatiami.