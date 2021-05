Predsedu predstavenstva humenskej akciovky nezvolili ani druhýkrát

Humenné 28. mája (TASR) – Predsedu predstavenstva 1. Humenskej, a. s., poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom nezvolili ani na svojom piatkovom mimoriadnom zasadnutí. Primátor Miloš Meričko ho zvolal práve pre voľbu členov predstavenstva, keďže na ostatnom zasadnutí (19. 5.) sa mestskému parlamentu podarilo zvoliť len jedného z dvoch navrhovaných členov predstavenstva. Informovala o tom na internetovej stránke mesta Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu.



Ako uviedla, výsledkom tajnej voľby predstavenstva na zasadnutí MsZ 19. mája bolo len zvolenie Jaroslava Šepeľu do funkcie člena predstavenstva. "O funkciu predsedu predstavenstva sa uchádzal Ľubomír Beca a Andrej Semanco. Keďže ani jeden z nich nedosiahol nadpolovičnú väčšinu kvóra, predseda zvolený nebol," doplnila Lattová s tým, že poslanci sa neuzniesli ani na druhom členovi predstavenstva.



"Stretol som sa s predsedami všetkých poslaneckých klubov v utorok (25. 5.), kde sme dospeli k dvom menám. Uchádzači Andrej Semanco a Ľubomír Beca so svojou nomináciou na členov predstavenstva súhlasili, preto sme ich do dnešného zastupiteľstva aj predložili,“ uviedol po piatkovom MsZ Meričko. Podľa Lattovej slov sa síce na rokovaní doplnil zoznam kandidátov na člena predstavenstva o dvoch ľudí, poslanci o nich však nakoniec v tajnej voľbe nehlasovali. "Aj napriek tomu, že poslanci sedeli v rokovacej miestnosti, nie všetci prítomní sa aj prezentovali," ozrejmila s tým, že sa tak nenaplnila podmienka uznášaniaschopnosti mestského parlamentu. Téma sa tak na rokovanie MsZ dostane opäť, a to do 14 dní od piatkového prerušenia rokovania.



Jediným akcionárom 1. Humenskej je mesto Humenné. Jej organizačnú štruktúru tvoria dve pracoviská, futbalový štadión a Humenská televízia.