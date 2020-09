Pri futbalovom štadióne v Humennom začali stavať nádrž na vodu

Humenné 17. septembra (TASR) – V rámci projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné začali pri miestnom futbalovom štadióne stavať nádrž na zber dažďovej vody a tiež parkovacie plochy. Informovala o tom Veronika Lattová z tlačového referátu humenského mestského úradu na internetovej stránke mesta.



Dažďová voda zo strechy prevádzkovej budovy futbalového štadióna, ktorá je v súčasnosti odvádzaná do kanalizácie, má byť po novom využívaná na chladenie umelého trávnika počas sezóny. Ako priblížil Slavomír Jančík z odboru koncepcie a rozvoja mesta, železobetónová nádrž bude mať objem 210 kubických metrov.



"V zimných mesiacoch budú nádrže odstavené, voda sa zo systému vypustí, aby sa predišlo zamrznutiu dýz a potrubia," doplnila Lattová.



Súčasťou projektu realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je vybudovanie spevnených plôch pri futbalovom ihrisku od železničnej koľaje. Podľa Lattovej bude veľkosť odstavnej plochy 1278 štvorcových metrov a vznikne na nej 90 parkovacích miest pre osobné vozidlá, pričom sedem má slúžiť imobilným vodičom. Parkovacie plochy budú z polovegetačných tvárnic.



"Odstavné plochy budú dopĺňať zelené ostrovčeky a pás zelene tvorený stromami, ktoré zabezpečia lepšiu mikroklímu areálu a tiež odvod dažďovej vody," doplnil Jančík.



Stavba s rozpočtovým nákladom viac ako 265 700 eur by mala byť dokončená do šiestich mesiacov.