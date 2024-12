Rozpočet Humenného v budúcom roku dosiahne viac ako 48 miliónov eur

Humenné 20. decembra (TASR) - Rozpočet mesta Humenné na rok 2025 je vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti a predstavuje sumu 48.854.250 eur. Mestskí poslanci ho schválili na decembrovom zastupiteľstve. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, jeho finančné vyrovnanie súvisí so všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.



"Vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií, ktorá sa dotkla aj dane z príjmov fyzických osôb, čo je najvýznamnejšia príjmová položka, a tiež na zvýšenie výdavkov zo schválených zákonov zo strany štátu bude potrebné upraviť rozpočet v priebehu roka," dodal.



Doplnil, že výnos dane z príjmov fyzických osôb je oproti minulému roku nižší približne o 3 milióny eur, a to z dôvodu prechodu originálnych kompetencií na prenesený výkon štátu pri financovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách.



Pri dani z bytov sa sadzba dane zjednotila so sadzbou za stavby na bývanie, a to z pôvodných 0,290 eura za štvorcový meter na 0,320 eura za štvorcový meter. Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje z 29,02 eura na sumu 35 eur z dôvodu zvýšených nákladov, ktoré sú ovplyvnené valorizáciou miezd, infláciou, novou transakčnou daňou a zvýšenou sadzbou DPH. "Aj po navýšení poplatku za komunálny odpad platí, že mesto naďalej bude doplácať na službu vývozu komunálneho odpadu," doplnil Škuba.



V roku 2025 očakáva samospráva príjmy aj z predaja pozemkov a kapitálových aktív. Z päťmiliónového úveru plánuje radnica financovať napríklad výstavbu oporného múru na Orechovej ulici či výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch a ďalšie projekty.



Mesto plánuje v nasledujúcom roku realizovať projekty financované najmä z cudzích zdrojov, ktoré sa týkajú výstavby cyklistickej infraštruktúry a vodozádržných opatrení na adaptáciu pri zmene klímy. Celkovo v roku 2025 plánuje samospráva preinvestovať takmer 15 miliónov eur.