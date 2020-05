Rozšírením cintorína v Humennom vznikne viac ako 800 hrobových miest

Humenné 11. mája (TASR) – Mesto Humenné začalo v týchto dňoch napĺňať zámer z roku 2003 na rozšírenie kapacity mestského cintorína. Ako informuje Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu (MsÚ), na ploche 1200 štvorcových metrov pribudne 843 hrobových miest. Investičná akcia za takmer 146.700 eur má byť ukončená do septembra.



"V rámci stavby budú vybudované chodníky a uličky na ploche 1200 štvorcových metrov, chodníky budú s asfaltovým povrchom široké tri metre, aby umožňovali jazdu pohrebného vozidla. Uličky so šírkou dvoch metrov budú zo zámkovej dlažby. Medzi pásmi hrobových miest budú uličky zatrávnené," konkretizoval Škuba práce na prvej etape rozširovania mestského cintorína. Ich realizáciu umožnilo odstránenie viac ako 20 rokov navážanej kopy hliny a odpadu, ku ktorému pristúpili technické služby (TS) mesta v marci. Ako vtedy poznamenal riaditeľ TS Milan Kuruc, na mieste sa okrem 2410 ton hliny z vykopaných hrobových miest nachádzali aj rozbité pomníky, náhrobné kamene, hrobové kryty, ale aj staré chladničky, mrazničky, práčky. "Ľudia si na tomto mieste spravili skládku," skonštatoval.



Súčasťou aktuálne realizovanej stavby je aj osvetlenie. "Pribudne osem stožiarov so svietidlami a deväť nízkych parkových svietidiel. Ozvučenie bude rozšírené o štyri reproduktory na stožiaroch, ktoré budú slúžiť na osvetlenie," doplnil Marián Šalata z odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene MsÚ.



O umiestnení stavby "Rozšírenie mestského cintorína v Humennom" vydali rozhodnutie v roku 2003, stavebné povolenie získalo mesto v roku 2020. Ako Škuba informuje, celý projekt počíta s rozšírením cintorína o 1200 až 1300 hrobových miest.