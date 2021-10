Humenné sa bude uchádzať o dotáciu na cyklomost i modernizáciu MsKS

Humenné 11. októbra (TASR) – Snahu mesta Humenné uchádzať sa o dotácie v rámci aktuálnych výziev ministerstva investícií a rezortu kultúry a s ich pomocou vybudovať cyklomost cez rieku Laborec a zmodernizovať techniku v mestskom kultúrnom a spoločenskom stredisku (MsKS) odobrili mestskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí. Ak vo výzvach uspeje, na projekty získa spolu viac ako dva milióny eur.



Viac ako 1,8 milióna eur by humenská samospráva chcela získať v rámci výzvy na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. "Predmetom projektu je vybudovanie bezpečnej cyklistickej a pešej komunikácie s mostným objektom cez tok Laborec s cieľom zvýšenia prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v území a zároveň prevedenia cyklistickej a pešej dopravy z, respektíve do centra mesta k službám, nákupom, bývaniu a podobne," uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu.



Nová komunikácia by tak mala spojiť centrum mesta s najmladším humenským sídliskom, a to od ulice Štefánikovej po Jasenovskú, investičný zámer počíta aj s vybudovaním osvetlenia v danom úseku. O podobe mosta rozhodli Humenčania, keď si z troch ponúkaných variantov vyberali v online ankete. Celkové predpokladané oprávnené výdavky na stavbu sú vo výške viac ako 1,9 milióna eur.



V rámci výzvy ministerstva kultúry na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by mesto rado zmodernizovalo javiskovú techniku v divadelnej i estrádnej sále MsKS. Podľa dôvodovej správy by malo ísť o osvetlenie, systém javiskových opôn a jeho obsluhu. "Zároveň predmetom žiadosti sú aktivity s cieľom zlepšenia úrovne hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19," uvádza tiež materiál s tým, že mesto sa bude vo výzve uchádzať o najvyššiu možnú dotáciu, 200.000 eur.