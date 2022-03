Humenné sa bude uchádzať o titul Mesto kultúry 2024

Humenné 24. marca (TASR) – Mesto Humenné má záujem uchádzať sa o titul Mesto kultúry 2024. Prípravu a realizáciu projektu podporovaného Fondom na podporu umenia (FnPU) uskutočňuje s občianskym združením Kultúrna iniciatíva Humenné. Zástupcovia samosprávy ambíciu oznámili médiám vo štvrtok pred začiatkom dvojdňového praktického seminára k organizovaniu veľkých kultúrnych projektov.



Ako sa pre TASR vyjadril primátor Miloš Meričko, projekt by mohol byť pre mesto "štartovacou čiarou". "Je to príležitosť doniesť kvalitu a naštartovať mesto či región k výraznejšiemu kultúrnemu rozvoju. Znamená to tiež výzvu priniesť kvalitný obsah, ktorý urobí z Humenného a okolitého regiónu príťažlivé miesto pre návštevníkov z celého Slovenska i okolitých krajín," uviedol. Podľa neho by podujatie mohlo byť aj príležitosťou pre rodákov, ktorí z mesta v minulosti odišli, aby sa doň opäť vracali či sa v ňom usadili natrvalo. Samospráva má zámer, v prípade úspechu kandidatúry, v neskoršej fáze projektu zapojiť doň aj mestá Medzilaborce a Snina, s ktorými v minulosti tvorilo jeden administratívny celok.



"V dnešnej ťažkej dobe, keď nás množstvo tém rozdeľuje, je tento projekt, kultúra, médiom, ktoré nás môže spájať," podotkol na brífingu viceprimátor Ondrej Babjarčík, ktorý je zároveň patrónom projektu.



Podľa slov Jany Mikitkovej, ktorá sa podieľala na rovnakom projekte Banskej Štiavnice, je najbližšou úlohou realizačného tímu zistiť nedostatky, ktoré Humenné v oblasti kultúry má, a tiež hľadať spôsoby, ako na kultúrne podujatia prilákať ľudí, ktorí o ne dosiaľ záujem neprejavovali. Súčasťou plánovania aktivít sa má stať aj zohľadňovanie environmentálneho prístupu.



V prípade úspechu v prvom nominačnom kole získa mesto od FnPU 10.000 eur na prípravu projektov, v nasledujúcej fáze podporuje FnPU celoročné aktivity sumou 300.000 eur. Samospráva sa na nich bude podieľať spolufinancovaním vo výške 20 percent.