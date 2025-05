Humenné 26. mája (TASR) - Mesto Humenné sa cez víkend rozlúči s titulom Mesto kultúry 2024. Záverečné podujatie s názvom Hviezdy pod hviezdami ponúkne trojdňový program. Ako TASR informovala PR manažérka Alexandra Harvanová, súčasťou bude aj symbolické odovzdanie štafety mestu Trenčín, ktoré ponesie titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026.



V piatkovom (30. 5.) programe je zaradená druhá konferencia TEDxHumenné s témou Ne-viditeľné vzory, výstava Prečo (ume)nie?, filmová repríza projektu Svetový lokál a dvojkoncert. Program uzavrie prednáška o hviezdach a nočné pozorovanie oblohy.



V sobotu (31. 5.) je naplánovaný Deň detí s rybárskymi súťažami a pozorovaním dennej oblohy, ako aj módna prehliadka, na ktorej sa predstavia návrhárky Jana Jurčenko, Ľuba Popovcová, Veronika Kostková a hostka Ivana Kaňovská. Večer vyvrcholí spoločným koncertom Jany Kirschner s orchestrom žiakov základných umeleckých škôl v rámci projektu Škola umeniu, umenie škole a oficiálnym ukončením projektu.



Nedeľa (1. 6.) ponúkne najmä rodinný program, ako Hviezdne čítanie s Danielom Pastirčákom, rozprávkové prehliadky kaštieľa so sprievodom šľachticov a princezien, medzinárodnú cirkusovú inscenáciu Circus Caravana a Hudobnú tančiareň.



„Humenné zažilo jedinečný rok a pol plný umeleckých projektov, spolupráce a objavovania kultúrnej rozmanitosti. Tešíme sa, že to všetko vyvrcholí pod hviezdami - symbolicky aj doslova. Veríme, že kultúra v Humennom bude posilnená skúsenosťou z MK HE 24 naďalej napredovať,“ uzavrel primátor Miloš Meričko.