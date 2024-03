Humenné spúšťa projekt Skrášľujem svoje mesto 2024

Humenné 20. marca (TASR) - Komunitná nadácia mesta Humenné vyzýva občanov a organizácie, aby sa zapojili do projektu Skrášľujem svoje mesto 2024. Na realizáciu projektov poskytne finančné prostriedky v hodnote maximálne 800 eur. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, uprednostnené budú svojpomocné projekty zamerané na zveľadenie vonkajšieho okolia.



Podporované budú najmä projekty fyzických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov, neziskových organizácií, škôl a cirkevných inštitúcií. Žiadosti je možné podávať do 15. apríla, pričom všetky návrhy posúdi a schváli správna rada nadácie.



"Podporou iniciatív občanov a ich projektov chceme osloviť všetkých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba aj pre svoje okolie," uviedlo mesto. Zámerom je tiež osloviť tých, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či materiálne zdroje a chcú podporiť aktivity prospešné pre obyvateľov mesta.



Záujemcovia o zapojenie sa do projektu môžu nájsť informácie a potrebné formuláre na webovej stránke mesta Humenné alebo osobne v Klientskom centre mestského úradu.