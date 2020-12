Starší žiaci z Humenného pôjdu do škôl až v novom roku

Humenné 10. decembra (TASR) – Žiaci druhého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné sa do školských lavíc vrátia až po vianočných prázdninách. Samospráva tak rozhodla na základe preferencií zákonných zástupcov žiakov. Informoval o tom Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu na internetovej stránke mesta.



"Rodičia uprednostňujú výučbu dištančnou formou, teda online. Súhlasili, aby sa ich deti vzdelávali do začiatku vianočných prázdnin doma," prezentoval výsledok prieskumu, ktorý základné školy a tiež základná umelecká škola v uplynulých dňoch medzi rodičmi žiakov zrealizovali. "Sumárne viac než 60 percent rodičov svojím názorom preferovalo doterajšiu dištančnú formu vyučovania," poznamenala vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Jana Vasilcová.



Ako Škuba doplnil, školy mali tiež argumentovať tým, že nástup žiakov do škôl na niekoľko dní "sa nevyplatí". "Stanovisko opierajú o veľmi dobre nastavené dištančné vzdelávanie v plnom rozsahu," vysvetlil s tým, že návrat žiakov do škôl by tiež sťažil prácu učiteľov, keďže do škôl by nenastúpili všetci žiaci, a tak by museli vyučovať oboma spôsobmi. Ako uzavrel, dištančné vzdelávanie sa na humenských školách realizuje bez problémov. "Učitelia so žiakmi ho zvládajú," podotkol.