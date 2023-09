Takmer 40 krojovaných bábik vystavujú v knižnici v Humennom

Humenné 7. septembra (TASR) - Takmer 40 bábik oblečených v slovenských krojoch si môžu pozrieť návštevníci Vihorlatskej knižnice v Humennom. Na webstránke mesta o tom informuje Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.



"Keďže od ukončenia projektu s názvom Čaro krojovaných bábik už uplynula dlhá doba, bola nutná rekonštrukcia zbierky. Dnes obsahuje 151 bábik oblečených v slovenských krojoch. V priestoroch Vihorlatskej knižnice na prízemí ako súčasť oddelení pre deti a mládež a krásnej literatúry pre dospelých je vystavených 37 krojovaných bábik," uviedol Škuba.



Projekt vznikol v rámci projektu Minikroje. Grant udelený pre Úniu žien Slovenska (ÚŽS) v roku 1996 z programu Democracy Network pretavilo do projektu viac ako 100 nezamestnaných žien formou verejnoprospešných prác, ktoré zhotovili viac ako 1000 minikrojov.



"Naša organizácia sa zúčastňuje alebo priamo aj spoluorganizuje rôzne výstavy. Táto je však špecificky ženská, vzbudzuje pocit krásna - navonok i vo vnútri. Som nesmierne rada, že v rámci Prešovského kraja sa výstava dostala aj do Humenného. Doputovala k nám zo Sniny, z humenskej knižnice sa bábiky presunú do Bardejova, Vranova nad Topľou, konečným miestom výstavy bude Prešov," uviedla predsedníčka Okresnej organizácie ÚŽS v Humennom Mária Lukáčová.



V rámci Prešovského kraja sú v krojoch na bábikách prezentované tradície napríklad z Batizoviec, Fričoviec, Jakubian, Kendíc, Krivian, Lendaku, Liptovskej Tepličky či Vyšných Ružbách. Vystavené sú aj bábiky oblečené vo sviatočnom odeve ženy z 30. rokov 20. storočia z Čertižného alebo je možné vidieť sviatočný odev ženy z obdobia okolo roku 1935 z Habury.



Výstava je verejnosti prístupná do 29. septembra.