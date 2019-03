Taliansky podnikateľ Diego R. sa v Humennom postavil pred súd

Obžalovaný je z obzvlášť závažného zločinu sprenevery a prečinu zavinenia úpadku.

Humenné 28. marca (TASR) - Taliansky podnikateľ Diego R. sa vo štvrtok postavil pred senát Okresného súdu v Humennom. Obžalovaný je z obzvlášť závažného zločinu sprenevery a prečinu zavinenia úpadku.



Podľa prokurátora si Diego R. ako štatutárny orgán, konateľ jednej zo svojich spoločností od novembra 2016, aj napriek odstúpeniu od kúpnej zmluvy predávajúcej spoločnosti z Prešova, prisvojil a naďalej používal poľnohospodársky traktor do januára 2017. Vtedy bol tento stroj zaistený počas prehliadky iných priestorov a pozemkov. Poznamenal, že traktor bol spoločnosti obžalovaného odovzdaný na používanie ešte v apríli 2015. Sudca odročil pojednávanie na 30. apríla za účelom vypočutia ďalších svedkov a čítania znaleckých posudkov.



V stanovenej lehote zaň však kúpnu cenu vo výške 217.200 eur nezaplatil. Uvedený traktor podľa jeho ďalších slov nevrátil a znemožnil jeho vydaniu po odstúpení od zmluvy, čím tak svojím konaním spôsobil škodu vo výške 159.812 eur. „Teda prisvojil si cudziu vec, ktorá mu bola zverená a spôsobil tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu,“ priblížil prokurátor s tým, že svojím konaním spáchal obzvlášť závažný zločin sprenevery.



Obhajca obžalovaného uviedol, že z vykonaného dokazovania je podľa nich nepochybné, že sa ich klient nedopustil skutku tak, ako je uvedené v obžalobe a nedošlo k naplneniu všetkých zákonných znakov trestného činu sprenevery.



Podnikateľ, ktorý uviedol, že je nevinný v oboch prípadoch, na margo záležitosti s traktorom povedal, že ten im predmetná spoločnosť zabezpečila v roku 2015. V nájme ho mali mať do konca roka, v tom ďalšom ho mali financovať na lízing alebo úver. K tomu už však nedošlo, firma obžalovaného sa dostala do reštrukturalizácie. Neodovzdal ho preto, lebo podľa vlastných slov nemohli uprednostniť len jedného veriteľa. Podľa jeho slov kúpnu zmluvu neevidujú a ani si nepamätá, že ju podpísal.



Na pojednávaní okrem iných vypovedal aj konateľ dotknutej spoločnosti z Prešova, ktorá traktor firme obžalovaného poskytla. Keďže k úhrade stroja nedošlo, odstúpili od zmluvy a trvali na jeho vrátení, k čomu podnikateľa vyzvali viackrát. Nakoniec sa obrátili na políciu. Skonštatoval, že sa k nemu po dlhšej dobe dostali a následne stroj predali. Firme tak podľa neho nevznikla žiadna škoda. Tú si ani neuplatňuje. Spomenul, že s obžalovaným obchoduje niekoľko rokov, v čom aj naďalej pokračuje. Podľa neho išlo o prvý takýto problematický prípad.



Čo sa týka druhej obžaloby, podnikateľ podľa prokurátora v období rokov 2015 a 2016 poskytol ako konateľ jednej zo svojich spoločností viacero nezdokladovaných presunov finančných prostriedkov označených ako pôžičky medzi spriaznenými osobami. Tie si niektoré z týchto finančných presunov následne uznali ako svoj dlh voči spoločnosti obžalovaného. Malo ísť o tri firmy a sumu spolu vo výške viac ako 1,63 milióna eur.



Prokurátor pokračoval, že tiež ako spoločník a konateľ predmetnej spoločnosti odpredal jej 25-percentný obchodný podiel v inej firme svojej dcére za podhodnotenú cenu. Podľa jeho ďalších slov tak odstránil časť majetku predmetnej spoločnosti a spôsobil jej úpadok a zmaril tak uspokojenie jedného jej veriteľa zo Žiaru nad Hronom vo výške najmenej vo výške asi 100.700 eur. Obhajca obžalovaného uviedol, že jeho klient sa skutku nedopustil a ten podľa neho nie je ani trestným činom. Na pojednávaní vypovedal ako svedok aj právny zástupca poškodenej spoločnosti, ktorý povedal, že trvá v celom rozsahu na výpovediach a na listinných dôkazoch, ktoré predkladali ešte v prípravnom konaní.