RÚVZ v Humennom nahlásil sedem laboratórne potvrdených prípadov osýpok

Humenné 6. mája (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom nahlásil minulý týždeň sedem laboratórne potvrdených prípadov osýpok. Sú v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Vranov nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.



Pokračovala, že v meste Humenné zaevidovali štyri prípady, v jeho časti Podskalka ďalšie dva a v obci Zbudské Dlhé jedno ochorenie. Išlo o dve deti vo veku šesť a osem mesiacov, tri vo vekovej skupine jeden až štyri roky, zvyšok sú deti v kategórii päť až deväť rokov. „Všetci chorí boli hospitalizovaní,“ poznamenala.



Výskyt osýpok podľa Račkovej aktuálne stále pokračuje v okrese Vranov nad Topľou, kde epidemiológovia nahlásili od 18. apríla do 3. mája sedem nových prípadov osýpok. Tamojší RÚVZ zaznamenal od 4. marca do 3. mája celkovo 124 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. „Najviac prípadov bolo zaznamenaných v obci Sačurov, Kamenná Poruba, Čaklov,“ vymenovala s tým, že prameň pôvodcu nákazy v tomto okrese je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Michalovce, v ktorom od začiatku roka zaznamenali štyri prípady osýpok.



Spomenula, že RÚVZ so sídlom v Košiciach hlásil minulý týždeň jeden nový prípad tohto ochorenia. „Vo svojej územnej pôsobnosti zaznamenal od 8. februára do 3. mája 2019 celkovo 59 potvrdených a pravdepodobných prípadov na osýpky. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Trebišov,“ vysvetlila s tým, že tam už epidémia osýpok skončila a situácia je stabilizovaná.



Ako ďalej uviedla, epidemiológovia na východe Slovenska nepretržite vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie a prijímajú protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi. „Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými a neúplne očkovanými skupinami obyvateľstva. Ďalšie šírenie ochorenia na osýpky vzhľadom na charakter nákazy a vzhľadom na súčasný početný výskyt osýpok preto nemožno vylúčiť,“ uzavrela.