Na železničnej stanici v Humennom sa začína rekonštrukcia prestrešenia

Humenné 30. júna (TASR)- Mesto Humenné začína s rekonštrukciou prestrešenia podchodu pre chodcov na železničnej stanici. Vysúťažená cena rekonštrukcie je 40.999,59 eura, financujú ju z rozpočtu mesta. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, práce sa začali v pondelok.



„Na križovatke ulíc Nemocničná - Staničná - Družstevná je nutná rekonštrukcia prestrešenia vstupu do podchodu zo strany od parku Jednička na Sídlisku I z dôvodu zatekania strechy a zamŕzania schodov do podchodu, čo spôsobuje, a už aj spôsobilo, vážny úraz,“ doplnil Škuba.



V rámci stavebných prác vyhotovia nové prestrešenie s vysunutím, vymenia obvodový plášť prístrešku, zrekonštruujú strop podchodu na južnej strane a zrealizujú aj systém vsakovania dažďovej vody.



Počas výstavby bude vstup do podchodu z oboch strán uzatvorený a priestor oplotený. Rekonštrukcia by mala byť ukončená koncom septembra 2025. „Žiadame občanov o trpezlivosť a obozretnosť v blízkosti staveniska,“ uzavrel Škuba.