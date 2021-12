Humenné v roku 2022 zvyšuje príspevok na stravu pre seniorov aj o euro

Humenné 31. decembra (TASR) – V rozmedzí od 50 centov do jedného eura zvyšuje od 1. januára mesto Humenné výšku príspevku na stravovanie seniorov. Samospráva tiež zvažuje rozšíriť dosah sociálnej pomoci aj na invalidných dôchodcov, zároveň chce preveriť legitimitu čerpaných finančných prostriedkov.



"Chceme aj sociálny rozmer nášho mesta podporiť, vzhľadom na to, že inflácia za posledný mesiac sa zrýchlila a zvyšovanie cien potravín a energií spôsobuje obyvateľom aj nášho mesta značné problémy," predstavil zámer mesta primátor Miloš Meričko na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V snahe zmierniť dosahy nárastu cien obedového menu na poberateľov starobného dôchodku tak bude mesto držiteľom mestskej seniorskej karty výhod prispievať na teplú stravu v závislosti od výšky starobného dôchodku sumou 1,50 až tri eurá. Zároveň u seniorov nad 81 rokov ruší hornú hranicu výšky poberaného dôchodku pri poskytovaní najnižšieho možného príspevku (1,50 eura).



Zohľadniť pri tejto sociálnej pomoci finančnú situáciu aj poberateľov invalidných dôchodkov navrhol poslanec Ondrej Mudry. Na základe prijatého uznesenia tak má mesto v roku 2022 pripraviť návrh na poskytovanie príspevkov na stravovanie aj pre invalidných dôchodcov s plným invalidným dôchodkom do 500 eur mesačne.



Poslanecké plénum tiež odobrilo návrh poslanca Jozefa Babjaka preveriť plnenia zmluvných záväzkov súkromných poskytovateľov stravy. "Doteraz nemáme nijakú kontrolu nad týmito peniazmi, ako sú poskytované. Nepredpokladám, že všetky zásady a všetky podmienky, ktoré sú v zmluve o poskytovaní stravy, sú striktne dodržiavané," podotkol Babjak.



Príspevok na stravovanie, ktorý si môžu humenskí seniori uplatniť v jedálňach mestských základných škôl a tiež u vybraných súkromných poskytovateľov verejného stravovania, zaviedla samospráva v roku 2014. V rozpočte na rok 2022 naň vyčlenila 372.000 eur, z ktorých 110.000 eur odzrkadľuje schválené zvýšenie poskytovaného príspevku. Podľa slov vedúceho odboru sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov mestského úradu Ladislava Bogdana má benefit aktuálne pravidelne využívať zhruba 1400 spomedzi 1700 držiteľov seniorskej mestskej karty výhod.