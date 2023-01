Humenné v tomto roku plánuje preinvestovať viac ako 3,8 milióna eur

Humenné 16. januára (TASR) - Riešenie a racionalizácia tepelného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry či nakladania s odpadmi sú prioritami mesta Humenné v aktuálnom volebnom období. Rovnako chcú získať titul mesto kultúry 2024. Pre TASR to uviedol primátor mesta Miloš Meričko.



Ako povedal, chcú tiež pokračovať vo výstavbe cyklochodníkov, cyklomosta, zatepľovaní verejných budov a v rekonštrukcii a obnove tepelných rozvodov.



"V tomto roku chceme preinvestovať 3,86 milióna eur. Samospráva bude aj naďalej poskytovať sociálne a verejnoprospešné služby, podporovať kultúrne a športové aktivity. Napríklad benefit pre dôchodcov - stravovanie je vo výške 261.518 eur, benefit pre dopravu určený pre žiakov základných škôl a dôchodcov predstavuje 20.000 eur, dotácie pre šport a iné oblasti sú vo výške 493.000 eur, pričom šport dostane 400.000 eur. Posilnená bude naďalej autobusová linka z Podskalky, k dispozícii klubom i verejnosti budú služby na kúpalisku, mestská športová hala alebo zimný štadión," povedal Meričko.



Medzi ďalšie investičné akcie patrí okrem iného vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez rieku Laborec s rozpočtom 1,9 milióna eur. Z toho 95 percent tvoria eurofondy a piatimi percentami prispieva radnica z vlastných zdrojov. Ďalej je to náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta v rozpočte 198.000 eur. Tiež napríklad podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí MRK s rozpočtom stavby 208.300 eur, ako aj regenerácia a revitalizácia viacerých sídliskových priestorov a vnútroblokov v meste.



"Investičné aktivity mesta plynulo prechádzajú aj do roka 2023. Medzi prvé dokončené projekty v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom patrí modernizácia podlahy v telocvični futbalového štadióna. Celková cena diela bola 71.464 eur, Prešovský samosprávny kraj projekt podporil sumou 50.000 eur," doplnil Meričko.



Ako ďalej povedal, pri rieke Laborec v blízkosti knižnice a areálu základnej školy (ZŠ) Dargovských hrdinov vybudovali workoutové ihrisko. Novinkou je servisný stojan pre cyklistov na Námestí slobody. Na projektoch ihriska a cyklistického servisu samospráva prostredníctvom Technických služieb mesta Humenné spolupracovala s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.