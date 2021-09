V záchytnom tábore V Humennom je 19 Afgancov, najmladší má tri mesiace

Humenné 22. septembra (TASR) – Najmladším štátnym príslušníkom Afganistanu, ktorý sa aktuálne nachádza v záchytnom tábore v Humennom, je trojmesačné dieťa. Všetkých 19 Afgancov, ktorí sú žiadateľmi o azyl na Slovensku, tu v súčasnosti podstupuje vstupné procedúry. Pre TASR to potvrdila Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



Medzi Afgancami je sedem žien, ktorých manželia žijú na Slovensku, tri matky s deťmi a jeden 20-ročný mladý muž. Žiadatelia a o azyl sa podľa slov Friese po príchode do záchytného tábora podrobili testu na ochorenie COVID-19 a po doručení negatívnych výsledkov sa v zariadení rodiny ubytovali v samostatných izbách.



"Počas pobytu v tábore budú prebiehať úkony spojené s azylovou procedúrou a aktuálne sa žiadatelia podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke. Až do oznámenia výsledkov zdravotnej prehliadky a absolvovania vstupného pohovoru, nebudú môcť opustiť areál zariadenia," doplnila Friese s tým, že všetci žiadatelia o udelenie azylu sa zároveň intenzívne vzdelávajú v slovenskom jazyku.



Dočasní obyvatelia humenského záchytného tábora patria medzi osoby, ktoré slovenskí vojaci koncom augusta evakuovali z Afganistanu.