Verejné trhovisko v Humennom ožíva až v týchto dňoch

Humenné 30. apríla (TASR) – Aj keď uvoľňovanie protipandemických opatrení umožnilo otvorenie verejných trhovísk už pred viac ako mesiacom, to humenské otvára až v týchto dňoch. Dôvodom nie sú obavy zo šírenia nového koronavírusu, ale chladné počasie, zhodli sa správkyňa zariadenia a dlhoročný predajca.



„Trhovníci ešte prídu, každý deň budú pribúdať. Bolo by už aj teraz viac predávajúcich, ale bolo chladné počasie," skonštatovala pre TASR správkyňa verejného trhoviska s tým, že z rovnakého dôvodu je i nakupujúcich zatiaľ menej, než bolo zvykom v tomto období po minulé roky.



Pre pretrvávajúce chladné počasie začal svoje priesady predávať neskôr ako zvyčajne aj Humenčan Albert Antolík. „Som tu tento rok ešte len druhýkrát, dnes je tu už trošku viac ľudí, lebo je piatok, v stredu bolo veľmi málo," priblížil záhradkár, ktorý si predajom priesad privyrába už viac ako desať rokov. V ponuke má najmä niekoľko druhov paprík a paradajok a aj keď s ich predajom oproti minulým rokom zaostáva verí, že do konca mája sa mu ich podarí rozpredať.



Podľa Antolíkových ďalších slov návštevníci trhoviska protipandemické opatrenia dodržiavajú. „Bez rúška vidno veľmi málo ľudí. Východniari sú disciplinovaní, to preto," skonštatoval s tým, že i keď je už sám dvakrát zaočkovaný, obavy z nákazy má stále. Zákazníci by ale podľa správkyne mali byť ostražitejší. „Na rozstupy by si mali dávať ľudia pozor sami od seba, ale nerobia tak. Aj keď ich upozorním, aby sa trochu rozptýlili, po chvíľke zvyknú byť zas na jednej kope," vysvetlila.



Verejné trhovisko v Humennom je počas sezóny v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 do 15.00 h a v soboty od 6.00 do 12.00 h.