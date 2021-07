Verejnosť môže podávať návrhy do zoznamu pamätihodností mesta Humenné

Humenné 31. júla (TASR) – Odborná aj laická verejnosť môže predkladať návrhy na zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta Humenné, urobiť tak môže do 30. septembra. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



„Do zoznamu pamätihodností budú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, umeleckú alebo umelecko-remeselnú hodnotu, a ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta a nie sú zaradené do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu,“ uvádza mesto. Komisia bude návrhy členiť do štyroch skupín, a to register nehnuteľných, hnuteľných, nehmotných pamätihodností ako aj register hrobov.



Návrhy fyzických či právnických osôb musia okrem základných údajov obsahovať aj zobrazenie miesta i zdôvodnenie návrhu. Povinnými prílohami sú Návrh na zaradenie do zoznamu pamätihodností i stanovisko vlastníka. Návrhy je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta.



Samospráva od evidencie pamätihodností očakáva, že ich publikovanie "prispeje k lepšej prezentácii a informovanosti verejnosti, ako aj zvyšovaniu kultúrneho povedomia obyvateľov mesta".