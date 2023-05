Humenné prijíma návrhy na udelenie ocenenia

Humenné 16. mája (TASR) - Mesto Humenné prijíma návrhy na cenu mesta, čestné občianstvo a cenu dobrovoľníka. Primátor môže navrhnúť cenu primátora mesta Humenné. Celoročne sú udeľované tiež čestné uznania a ďakovné listy.



Ako informuje mesto na svojej webstránke, návrhy na ocenenia musia byť predložené do 31. mája do podateľne mestského úradu.



Návrh musí obsahovať osobné údaje navrhovaného vrátane adresy trvalého bydliska, povolania, štátnej príslušnosti, ako aj súhlas navrhovaného s nomináciou. V prípade fyzickej osoby je potrebný aj súhlas so zverejnením jeho osobných údajov.



"Dôležitou časťou návrhu je i zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného ocenenia, najmä výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí. K návrhu môžu byť pripojené prílohy, ako sú články, fotografie, CD či DVD, ktoré dokumentujú dosiahnuté úspechy subjektu navrhovaného na ocenenie," uvádza radnica.



Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke mesta.