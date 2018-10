Pri Závadke vodička zrejme stratila vedomie a narazila do stromu

Auto sa prevrátilo na strechu.

Humenné 1. októbra (TASR) - Záchranári v pondelok okolo obeda zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste v smere zo Závadky do Humenného.



Ako informovala hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková, vodička osobného motorového vozidla pravdepodobne počas jazdy stratila vedomie, zišla s autom z cesty a narazila do stromu, pričom sa vozidlo prevrátilo na strechu.



"Pacientka utrpela stredne ťažké poranenia, mala pomliaždeniny v oblasti hlavy, hrudníka a chrbta," opísala hovorkyňa s tým, že posádka rýchlej lekárskej pomoci pacientku ošetrila a previezla na chirurgické oddelenie do humenskej nemocnice.