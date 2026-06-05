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Vykurovaciu sezónu v Humennom ukončili bez mimoriadnych udalostí
Dodávky tepla pre domácnosti a verejné objekty v meste od marca 2025 zabezpečujú záložné plynové zdroje MH Teplárenského holdingu, ktoré prevádzkuje jeho dcérska spoločnosť TH Správa.
Autor TASR
Humenné 5. júna (TASR) - Uplynulú vykurovaciu sezónu v Humennom ukončili podľa Humenskej energetickej spoločnosti bez mimoriadnych udalostí. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, sezóna od septembra 2025 do mája 2026 bola prvou po tom, ako sa mesto po viac ako polstoročí tepelne odpojilo od spoločnosti Chemes.
Podľa konateľa Humenskej energetickej spoločnosti (HES) Martina Lichmana sa vďaka investíciám do primárnych a sekundárnych rozvodov podarilo znížiť poruchovosť dodávok tepla. „Poruchovosť sme znížili o 300 percent. Inak povedané, ak sme museli predtým riešiť päť až šesť porúch mesačne, aktuálne sú to v rovnakom období približne dve,“ uviedol Lichman. Prebiehajúca rekonštrukcia 11,5 kilometra potrubí v meste je aktuálne ukončená na 82 percent.
Dodávky tepla pre domácnosti a verejné objekty v meste od marca 2025 zabezpečujú záložné plynové zdroje MH Teplárenského holdingu, ktoré prevádzkuje jeho dcérska spoločnosť TH Správa. Distribúciu tepla odberateľom zabezpečuje HES, ktorej jediným spoločníkom je mesto Humenné.
Spoločnosť TH Správa vznikla v máji 2025 na zabezpečenie stabilných dodávok tepla a teplej vody pre Humenné aj priemyselný park. Podľa jej konateľa Ľuboša Kertésza pripravil MH Teplárenský holding záložné riešenie ešte pred vykurovacou sezónou 2024, vďaka čomu obyvatelia po jeho spustení nezaznamenali výpadok dodávok. TH Správa zabezpečuje približne dve tretiny dodávok tepla a teplej vody pre mesto a zamestnáva 74 ľudí.
Kertész avizoval aj ďalšie investície do obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, opráv a zvyšovania účinnosti zariadení v priemyselnom parku. „V lokalite za zimným štadiónom máme v pláne postaviť kotolňu na báze spaľovania biomasy. Pôjde o lokálny druh ekologického paliva, čím prispejeme k ochrane životného prostredia, zníženiu emisií skleníkových plynov aj k udržaniu zamestnanosti,“ uviedol. Doplnil, že spoločnosť plánuje aj zdroje na báze plynových spaľovacích motorov.
Podľa konateľa Humenskej energetickej spoločnosti (HES) Martina Lichmana sa vďaka investíciám do primárnych a sekundárnych rozvodov podarilo znížiť poruchovosť dodávok tepla. „Poruchovosť sme znížili o 300 percent. Inak povedané, ak sme museli predtým riešiť päť až šesť porúch mesačne, aktuálne sú to v rovnakom období približne dve,“ uviedol Lichman. Prebiehajúca rekonštrukcia 11,5 kilometra potrubí v meste je aktuálne ukončená na 82 percent.
Dodávky tepla pre domácnosti a verejné objekty v meste od marca 2025 zabezpečujú záložné plynové zdroje MH Teplárenského holdingu, ktoré prevádzkuje jeho dcérska spoločnosť TH Správa. Distribúciu tepla odberateľom zabezpečuje HES, ktorej jediným spoločníkom je mesto Humenné.
Spoločnosť TH Správa vznikla v máji 2025 na zabezpečenie stabilných dodávok tepla a teplej vody pre Humenné aj priemyselný park. Podľa jej konateľa Ľuboša Kertésza pripravil MH Teplárenský holding záložné riešenie ešte pred vykurovacou sezónou 2024, vďaka čomu obyvatelia po jeho spustení nezaznamenali výpadok dodávok. TH Správa zabezpečuje približne dve tretiny dodávok tepla a teplej vody pre mesto a zamestnáva 74 ľudí.
Kertész avizoval aj ďalšie investície do obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, opráv a zvyšovania účinnosti zariadení v priemyselnom parku. „V lokalite za zimným štadiónom máme v pláne postaviť kotolňu na báze spaľovania biomasy. Pôjde o lokálny druh ekologického paliva, čím prispejeme k ochrane životného prostredia, zníženiu emisií skleníkových plynov aj k udržaniu zamestnanosti,“ uviedol. Doplnil, že spoločnosť plánuje aj zdroje na báze plynových spaľovacích motorov.