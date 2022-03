Výstava Čipky naprieč časom, to je konfrontácia tradičného s moderným

Humenné 6. marca (TASR) – Konfrontáciu tradičného s moderným v ľudovoumeleckej tvorbe ponúka aktuálna výstava v priestoroch výstavnej siene humenského mestského kultúrneho strediska. Pod názvom Čipky naprieč časom tu Humenčanka Andrea Kanoczová výber zo svojej desaťročnej tvorby, v ktorej tradičné slovenské vzory paličkovanej čipky stvárňuje v modernom spracovaní, predstavuje prostredníctvom desiatok obrazov, textilných doplnkov, priestorových objektov a šperkov.



"Lajtmotívom výstavy je obraz slovenskej čipky, slovenské kroje znázornené paličkovanou čipkou, pričom na každom kroji je použitá čipka, ktorá sa v danom regióne používala," predstavila pre TASR ústredné dielo, poukazujúce na rozmanitosť paličkovanej čipky na Slovensku. Na zachytenie jednotlivých regionálnych špecifík si Kanoczová vytvorila repliky typických vzorov, pričom jej ako predlohy slúžili pôvodné textílie a textilné doplnky zachované v múzeách a tiež fotografické archívne materiály.



Pre priblíženie regionálnych rozdielov vo vystavených, tematicky rôznorodých prácach a tiež pre nastolenie jednej z konfrontačných rovín "času" z názvu výstavy, inštalovala autorka tieto repliky pri obrazoch a objektoch, ktorým boli predlohami. Šperky a ozdoby do vlasov vytvorené zo vzorov zachovaných už len v archívnych materiáloch sú zas prezentované na replikách dobových fotografií. "Čas" evokujú aj závesné inštalácie zobrazujúce štyri ročné obdobia. Zväčša priestorové objekty, ktoré reprezentujú jar, sú súčasťou rozsiahlej, ešte neukončenej autorskej kolekcie V zelenom háji.



Spomedzi prírodno-mytologických motívov, ktoré v nej Kanoczová stvárňuje, je strom jablone vytvorený z hlbockej čipky, kvety či zvončeky z čipky zo Španej Doliny, sérii motýľov boli predlohami všetky najznámejšie slovenské čipky. Pribudnúť do portfólia majú aj zvieratá, rastliny či mytologické bytosti. "Niečo zo ženských mytologických postáv predstavím ešte v rámci tejto výstavy na módnej prehliadke 21. marca," dodala čipkárka.



Výstava, na ktorej sa prostredníctvom QR kódov vie návštevník dozvedieť viac o Kanoczovej tvorbe či histórii slovenského čipkárstva alebo uvidieť fotografie pôvodných slovenských čipiek zo svetových múzeí, potrvá do 31. marca.