Výstavba cyklolávky v Humennom pokračuje,mesto apeluje na zákaz vstupu

Humenné 10. júla (TASR) – Práce na výstavbe cyklolávky cez rieku Laborec v Humennom pokračujú podľa harmonogramu. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, v týchto dňoch upevňujú tiahla. Radnica zároveň apeluje na verejnosť, aby dodržiavala zákaz vstupu na stavenisko.



Podľa mesta už má cyklolávka viditeľné parametre. "V riečnom kilometri 66,55 vzniklo premostenie 76,5 metra, pričom na mostovej konštrukcii sú už osadené aj oblúky. Celková dĺžka mosta je vymeraná na 87,5 metra," uvádza s tým, že najbližšie práce sa budú týkať najmä prípravy prímostnej infraštruktúry chodníkov a cyklochodníkov na uliciach Štefánikova a Jasenovská. Tiahla na cyklolávke budú upevňovať smerom od vonkajších strán do stredu. Paralelne prebiehajú skúšky zvarov.



Opätovne upozorňuje verejnosť, že vstup na cyklomost, respektíve stavenisko, je prísne zakázaný. "Viackrát sa už stalo, že v areáli staveniska (najmä v časti od zimného štadióna, Štefánikova ulica) sa neoprávnene nachádzajú maloleté osoby. Prechádzajú sa po cyklomoste, dokonca sa šmýkajú na oceľových oblúkoch či lozia po lešení," vysvetľuje radnica, ktorá vyzýva na dodržiavanie zákazu vstupu neoprávneným osobám.



Cyklomost bude spájať dve časti mesta, ktoré rieka pretína. Náklady by mali dosiahnuť okolo 1,88 milióna eur, financované budú prevažne z eurofondov. Ročná výstava by mala byť ukončená do októbra.