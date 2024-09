Humenné vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Humenné 6. septembra (TASR) - Mesto Humenné vyzýva záujemcov o dotácie na rok 2025, aby predložili svoje žiadosti do konca septembra. Ako informuje samospráva na svojej webovej stránke, dotácie sú určené pre rôzne oblasti verejnoprospešných aktivít.



Môžu byť poskytnuté na činnosti, ako sú kultúrne aktivity, cestovný ruch, školstvo, vzdelávanie, podpora mládeže a seniorov, telovýchova, šport, záujmová umelecká činnosť, cirkevné a charitatívne aktivity, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Mesto tiež podporuje projekty zamerané na podnikanie a zamestnanosť, ako aj ochranu životného prostredia.



"Žiadateľ môže podať žiadosť o poskytnutie dotácie len jedenkrát ročne. Každá žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť adresovaná len do jednej oblasti podpory, pričom môže obsahovať viacero podoblastí," spresnila samospráva.



Proces posudzovania žiadostí prebehne v niekoľkých fázach. Po uzávierke žiadostí sa uskutoční kontrola, následne budú návrhy prerokované v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva. Dotácie budú zahrnuté do návrhu mestského rozpočtu na rok 2025.