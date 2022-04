V Humennom majú zo skleníkového hospodárstva najväčší záujem o bylinky

Humenné 29. apríla (TASR) – Zamestnanci Technických služieb (TS) mesta Humenné sa aj tento rok v skleníkovom hospodárstve starajú o približne 50.000 sadeníc kvetov, zeleniny a byliniek. Kým väčšina kvetov poputuje do mestských záhonov, ostatné priesady sú určené na predaj verejnosti. Podľa slov Františky Mudrej z TS lákajú tento rok verejnosť najviac bylinky.



Práca v skleníkovom hospodárstve na predpestovaní sadeníc začína podľa slov Mudrej na prelome novembra a decembra. Z približne 20.000 vypestovaných kvetov ich 10.000 až 12.000 skončí každoročne v kvetinových záhonoch na území mesta. Aby sa skleníky nevyhrievali len pre ne, TS tu tiež predpestujú okolo 30.000 sadeníc zeleniny. V aktuálnom roku ide spolu o takmer 20 jej druhov. "Novinkou sú rôzne druhy byliniek, zhruba desať až 12 druhov. Časť sa už vypredala, je o ne veľký záujem," uviedla Mudra pre TASR s tým, že aktuálne je tiež "enormný" záujem o kaleráby, paradajky a papriky.



Tohtoročný záujem verejnosti pripisuje Mudra čiastočne nárastu cien potravín, vidí v ňom však aj iný trend. "Myslím si, že prechádzame do štádia, že si chceme vypestovať to 'svoje bio' a vrátiť sa k tomu, čo nás starí rodičia učili, starať sa o zem," podotkla. Ako dodala, skleníky TS v tomto období vo zvýšenej miere navštevujú celé rodiny. "Chodia sem s deťmi ako do botanickej záhrady," skonštatovala.



Mestské skleníky vykurujú TS najmä drevnou štiepkou získanou z orezov stromov či vianočných stromčekov, dokupovať palivo musia len počas dlhých zím. Zisk z predaja priesad verejnosti, ktorý trvá spravidla do konca mája, predstavuje každoročne 5000 až 7000 eur.