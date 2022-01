Z ulíc Humenného zmizlo vlani 24 vrakov

Humenné 4. januára (TASR) – Z ulíc mesta Humenné zmizlo ku koncu októbra minulého roka 24 vrakov áut, odstránenie ďalších 11 bolo v riešení. Vo vzťahu rozlohy a veľkosti mesta k počtu jestvujúcich vrakov na jeho území hodnotí problematiku schátraných nepojazdných vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvá mestská polícia (MsP) ako primeranú. Do budúcna však nevylučuje, že sa situácia zhorší. Vyplýva to z informatívnej správy o stave a riešení vrakov v meste, s ktorou sa humenskí mestskí poslanci oboznámili na svojom poslednom minuloročnom zasadnutí v decembri.



Z celkového počtu 35 vrakov, ktoré mestskí poslanci v uplynulom roku na území mesta zaregistrovali, 24 odstránili ich majitelia na základe výzvy, v čase konania sa mestského zastupiteľstva plynula majiteľom ďalších ôsmich 60-dňová lehota na ich odstránenie. "V jednom prípade je vozidlo predmetom nevyrovnaných majetkových sporov a v dvoch prípadoch zatiaľ nebol zistený majiteľ," doplnil náčelník MsP Marián Zub.



Dohľadať majiteľa vraku nie je podľa jeho slov vždy jednoduché, keďže niektoré schátrané vozidlá sú bez EVČ či VIN čísla. MsP má tiež skúsenosť, že majiteľ bol dlhodobo v zahraničí, zomrel, realizovalo sa dedičské konanie alebo súdny spor, často tiež vlastník vozidla na výzvu MsP nereagoval. Ako Zub ozrejmil, aj napriek tomu sa MsP za obdobie posledných desiatich rokov podarilo z mesta odstrániť celkovo 136 vrakov.



"V súčasnosti je prirodzeným javom pribúdanie starých motorových vozidiel, čo môže viesť do budúcna k nárastu počtu vrakov," uzavrel náčelník MsP s tým, že ak by bola situácia s pribúdajúcimi vrakmi na území mesta neúnosná, navrhuje mestu zazmluvniť spoločnosť, ktorá je oprávnená odťahovať vraky na určené parkovisko.