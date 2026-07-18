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Humenné zasiahla silná búrka s krupobitím, vyvracala stromy
Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují.
Autor TASR
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Humenné 18. júla (TASR) - Mesto Humenné zasiahla v sobotu popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím, prívalovým dažďom a silným vetrom. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, približne polhodinu trvajúca búrka spôsobila v meste rozsiahle škody.
Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Škody zaznamenali na Ulici SNP, Košickej ulici, v okolí kaštieľa aj na Námestí slobody, kde ostal jeden zo stromov rozštiepený. Následky búrky odstraňovali aj v okolí križovatiek Nemocničnej, Krátkej a Školskej ulice, v areáli Strednej odbornej školy technickej, ako aj na Ševčenkovej ulici a Ulici 26. novembra.
„S náročnou situáciou sa v teréne oboznámil hneď v prvých chvíľach aj primátor mesta Miloš Meričko, situáciu monitorovali a následne aj riešili zamestnanci Technických služieb mesta Humenné, pri odstraňovaní stromov z ciest a koordinovaní dopravnej situácie vykonávali dôležitú činnosť záchranné i policajné zložky,“ doplnil Škuba.
Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Škody zaznamenali na Ulici SNP, Košickej ulici, v okolí kaštieľa aj na Námestí slobody, kde ostal jeden zo stromov rozštiepený. Následky búrky odstraňovali aj v okolí križovatiek Nemocničnej, Krátkej a Školskej ulice, v areáli Strednej odbornej školy technickej, ako aj na Ševčenkovej ulici a Ulici 26. novembra.
„S náročnou situáciou sa v teréne oboznámil hneď v prvých chvíľach aj primátor mesta Miloš Meričko, situáciu monitorovali a následne aj riešili zamestnanci Technických služieb mesta Humenné, pri odstraňovaní stromov z ciest a koordinovaní dopravnej situácie vykonávali dôležitú činnosť záchranné i policajné zložky,“ doplnil Škuba.