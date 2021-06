Zdieľané bicykle v Humennom absolvovali za týždeň takmer 150 jázd

Humenné 29. júna (TASR) – Služba bikesharingu, ktorú môžu obyvatelia mesta Humenné využívať od utorka 22. júna, sa stretla s pozitívnou odozvou. Za prvých sedem dní jej fungovania zaznamenal jej prevádzkovateľ spolu 147 jázd. Uviedla to pre TASR Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu.



„Najdlhšia trasa predstavovala 9,83 kilometra, najdlhšie požičanie bicykla bolo v trvaní 43 minút," doplnila s tým, že Humenčania denne na zdieľaných bicykloch vykonali 30 jázd.



V rámci mesta je ako doplnková doprava obyvateľom k dispozícii spolu 40 verejných bicyklov sústredených prevažne na piatich stanovištiach, pri mestskom kultúrnom stredisku, centre voľného času, pri rímskokatolíckom kostole na Sídlisku pod Sokolejom, pri vstupe do podchodu na Sídlisku I a pri zimnom štadióne.



„Pracovníci Správy rekreačných a športových zariadení budú zabezpečovať premiestňovanie bicyklov, aby boli k dispozícii čo najväčšiemu počtu záujemcov," informovala Lattová s tým, že prevádzka bikesharingu bude závisieť od poveternostných podmienok, pričom hlavné obdobie je od marca do októbra.



Na využívanie služby je potrebná registrácia v aplikácii Antik SmartWay, uhradenie depozitu a predplatenie si kreditu.



Ako doplnila, bicykle sú skonštruované tak, aby mali čo najmenej problémov. „Pneumatiky sú plné, nemajú duše, to znamená, že k defektu nedôjde," ozrejmila.



Podľa slov Petra Blassa zo spoločnosti Antik, ktorá službu prevádzkuje, vedia užívatelia prípadný problém s verejným bicyklom oznámiť prostredníctvom aplikácie. Ako podotkol, užívatelia zdieľaných bicyklov na východe Slovenska sú k bicyklom veľmi slušní. „Počet zničení alebo krádeží je minimálny," uviedol.