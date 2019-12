Zlepšiť nakladanie s odpadmi v Humennom má nová technika i technológia

Humenné 4. decembra (TASR) – V snahe zefektívniť nakladanie a zhodnocovanie odpadov sa mesto Humenné zapája do dvoch výziev o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP). S cieľom dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta pribudol do vozového parku technických služieb (TS) samosprávy ramenový nakladač na zvoz veľkokapacitných kontajnerov. Vybudovaním kompostovacieho dvora by mesto chcelo zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad (BRO). O projekt, ktorého má byť súčasťou, sa bude humenská samospráva uchádzať v aktuálnej výzve.



Zakúpenie ramenového nakladača pre veľkokapacitné kontajnery je prvou aktivitou projektu, na ktorý humenská samospráva získala NFP vo výške viac ako 174.000 eur. Výzva, z ktorej projekt vzišiel, smerovala k zlepšeniu technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. V druhej etape preto bude mesto realizovať výstavbu stojísk pre veľkokapacitné kontajnery v rómskej osade Podskalka a zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov. Poslednou projektovou aktivitou má byť vybudovanie zberného dvora v areáli separačného dvora na Sninskej ulici. "Bude to spevnená manipulačná plocha, kde sa budú nachádzať veľkokapacitné kontajnery pre tie komodity, za ktoré zatiaľ zodpovedá mesto," uviedol v stredu v areáli zberného dvora TS vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu Miroslav Turčan. Výstavbu stojiska i zberného dvora plánuje samospráva realizovať v jarných mesiacoch roku 2020.



Ramenový nakladač na zber a odvoz komunálneho odpadu, ktorého nákup mesto spolufinancovalo sumou 66.000 eur, zároveň výrazne omladí vozový park TS. Ako uviedol riaditeľ TS Milan Kuruc, priemerný vek vozidiel, ktoré používajú, je 28 rokov, najstaršie zberové vozidlo má 36 rokov.



Keďže BRO tvorí podľa Turčanových slov "veľmi veľkú zložku súčasného odpadu", mesto chce riešiť aj túto problematiku. Má v pláne zapojiť sa do aktuálnej výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. "Mesto má zámer v areáli priemyselného parku Guttmanovo, kde sú nevyužité plochy, vybudovať kompostáreň, ktorá bude slúžiť pre potreby celého mesta a hlavne na zhodnocovanie BRO," predstavil zámer samosprávy Turčan. Ako ďalej uviedol, projekt by mal okrem výstavby kompostovacieho dvora riešiť aj technologickú časť, fermentory regulujúce proces rozkladu BRO, ktoré majú okrem iného zabezpečiť, že kompostovisko nebude zapáchať.



Či sa samospráva do výzvy stihne zapojiť ešte tento rok alebo využije jej druhé kolo na jar 2020, Turčan nespresnil. Ako však potvrdil, už dnes je isté, že projektanti okrem samotnej kompostárne navrhujú pre Humenné aj špeciálne nádoby na kuchynský odpad pre každú domácnosť v bytových domoch. Predpokladaná doba realizácie tohto projektu je podľa Turčana s prihliadnutím na proces kontroly rok 2021.