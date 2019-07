Zmyslov plné hry pomáhajú rozvoju dieťaťa, tvrdí výtvarníčka

Podľa Varcholovej je stimulácia zmyslov u detí do troch rokov dôležitá aj pre správny vývoj reči.

Humenné 10. júla (TASR) – Praktické ukážky ako jednoducho rozvíjať kognitívne a intelektuálne zručnosti detí do troch rokov realizuje počas týždňa výtvarníčka Zora Varcholová v priestoroch platformy Nerv v Humennom. "Je len na nás, aké vnemy prijmú naše deti," hovorí. Počas piatich dní zaujmú hlavnú úlohu na workshopoch s názvom "Zmyslov plné hry" suroviny bežne dostupné v každej domácnosti.



"Je vedecky dokázané, že ak dieťa počas prvých troch rokov života zažíva negatívne vnemy, poznačia ho na celý ďalší život. Keď sú tie vnemy pozitívne a príjemné, je to naopak. Nie je to, samozrejme, záruka, ale je tu veľký predpoklad, že sa bude jeho život vyvíjať správnym smerom," vysvetľuje teoretické pozadie série workshopov.



Podľa Varcholovej je stimulácia zmyslov u detí do troch rokov dôležitá aj pre správny vývoj reči. "Vtedy sa mozog dieťaťa vyvíja najviac, vzniká najväčšie množstvo synapsií, nervových prepojení v mozgu. Čím viac pozitívnych vnemov dieťa do troch rokov má, tým má väčšie predpoklady na úspešné absolvovanie všetkých ďalších zručností v neskoršom živote," doplnila.



Zmyslov plné hry rozdelila do piatich dní. Každý z nich ponúka deťom iný materiál - ryžu, múku, krupicu, gélové guľôčky vo vode, ktoré sú "neviditeľné" a dieťa ich musí hmatom nájsť, či tekuto-tuhú zmes škrobu a vody, ktorá sa vplyvmi prostredia a dotykmi mení. "Mali sme zámer ukázať mamičkám v Humennom, že je veľmi jednoduché, lacné a dostupné ponúknuť deťom užitočný materiál na hranie," uzavrela Varcholová.



V priestoroch Nerv-u sa konal aj workshop Mám si čo obliecť, ktorý starším deťom ukázal princípy upcyklovanej módy. Nepotrebné košele a tričká sa vďaka lektorkám premenili na módne kúsky.



Platforma Nerv v spolupráci s občianskym združením Flek pripravila na leto sériu podujatí, workshopov, prednášok, koncertov, výstav a premietaní s umeleckou, environmentálnou a urbanistickou tematikou. Leto doma, ako ucelený program nazvali, vyvrcholí počas prvého augustového víkendu.