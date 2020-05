Humenné zvolalo stretnutie pre záplavy na Jasenovskej ulici

Humenné 3. mája (TASR) – V meste Humenné zvolali na pondelok (4. 5.) pracovné stretnutie zainteresovaných strán v súvislosti so záplavou, ktorá postihla Jasenovskú ulicu v piatok večer (1. 5.). Pre TASR to uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že táto prírodná nepriazeň vznikla hodinovou extrémnou zrážkovou činnosťou, keď odvodňovací kanál nestíhal vodu a blato absorbovať, a preto sa vylieval na cestu a postupne aj do dvorov priľahlých rodinných domov.



Podľa hovorcu na pracovnom stretnutí by mal zasadnúť primátor mesta Miloš Meričko, Technické služby (TS) mesta Humenné, zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), prípadne zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. „Je dôležité, aby sa táto situácia, ktorá vznikla v piatok večer, riešila a hlavne, aby sa predišlo prípadným opätovným dôsledkom po týchto extrémnych zrážkach.“ doplnil hovorca.



Dodáva, že samotná komunikácia nepatrí mestu, ale SSC. „Chodník a ulica je mestská, ale cesta nie. Samozrejme, primátor sa o to zaujímal a všetko vyčistili TS Humenné aj hasiči, nepozerala sa na to, čie to je, ale hlavne na ľudí, aby neboli postihnutí tou záplavou ešte viac,“ vysvetľuje Škuba.



Primátor osobne navštívil túto postihnutú lokalitu a videl, že situácia je pokojná, preto v sobotu ráno (2. 5.) odvolal mimoriadnu situáciu II. stupňa povodňovej aktivity, ktorú vyhlásil v piatok večer (1. 5.). „Situácia bola vážna, oboznámili sme s ňou Slovenskú správu ciest a Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Obyvatelia rodinných domov mi ukázali zatopené pivnice, dvory, záhrady. Hovorili, že je to už dlhotrvajúci problém opakujúci sa každoročne aj viackrát,“ ozrejmil Meričko.