Humenské základné školy evidujú prvých ukrajinských žiakov

Humenné 14. marca (TASR) – Základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné evidujú prvých ukrajinských žiakov. Vojnoví utečenci zatiaľ o zaradenie svojich detí do procesu predškolského vzdelávania nepožiadali, informoval na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Najviac, päť ukrajinských žiakov, navštevuje k pondelku ZŠ na Hrnčiarskej ulici, dve deti sa zaradili do prváckych kolektívov ZŠ Jána Švermu, jednu žiačku z Ukrajiny eviduje aj ZŠ Kudlovská. "Učitelia i noví spolužiaci s ňou rozprávajú po rusínsky, postupne však rozumie stále viac našim slovám," priblížila zaradenie sa Iustíny do kolektívu štvrtákov zástupkyňa riaditeľky Ľudmila Saloková. Obavy zo znalosti latinky sa nenaplnili, keďže sa dievča učilo angličtinu od prvého ročníka. Spolužiaci ju prijali bezproblémovo, bola sa s nimi už aj korčuľovať.



Ako Škuba uviedol, viaceré ZŠ majú vo svojom pedagogickom zbore učiteľov so štátnicou z ukrajinského jazyka alebo v rámci aprobácie prvého stupňa mali ako doplnkový predmet ukrajinčinu.



Kapacitne môže najviac miest pre ukrajinských žiakov poskytnúť ZŠ Laborecká a ZŠ SNP. Mestské materské školy môžu spolu prijať 26 ukrajinských detí.