Humenská nemocnica otvorila novú rádiológiu za vyše milión eur

Humenné 25. júna (TASR) - Nové rádiologické pracovisko v piatok slávnostne otvorili v nemocnici v Humennom. Jeho súčasťou je aj moderný CT prístroj, ktorý okrem nižšej radiačnej záťaže výrazne pomôže pacientom po cievnej mozgovej príhode. Lekári totiž dokážu vďaka nemu predpokladať, ktorá časť mozgu sa ešte dá zachrániť. Za sieť nemocníc Svet zdravia o tom informovala Jana Fedáková.



Nemocnica nakúpila medicínsku technológiu s pomocou eurofondov a za vlastné financie priestory pracoviska zrekonštruovala. Celkové náklady sa vyšplhali na 1,1 milióna eur.



Pracovisko sa zároveň presťahovalo do tesnej blízkosti urgentného príjmu. Pribudol aj nový skiagraf, sonograf a počas leta ho doplní aj digitálny mamograf.



„Po 33 rokoch je konečne rádiológia umiestnená tam, kam patrí - v priestoroch, kde sa odohráva urgentná medicína. V nemocniciach pavilónového typu, ktorou je aj tá naša, je často potrebné pacientov za jednotlivými vyšetreniami prevážať do iných pavilónov. Tešíme sa, že sa nám tento rok podarilo rádiológiu presťahovať do blízkosti urgentného príjmu, takže v prípade vážnych úrazov či polytráum dokážeme diagnostiku poskytnúť okamžite a výrazne tak ušetriť čas,“ uviedol riaditeľ humenskej nemocnice Jaroslav Marčišin.



Výraznou investíciou na novom pracovisku je zakúpenie nového počítačového tomografu s nadštandardnou softvérovou výbavou. Jedným z hlavných prínosov je možnosť vykonať perfúzne vyšetrenie pri pacientoch s náhlou mozgovou príhodou.



„Ide o vyšetrenie, vďaka ktorému dokážeme vidieť, ako je prekrvený mozog. Z takzvaných farebných parametrických máp vieme povedať nielen to, či je dané tkanivo už nenávratne poškodené, ale zároveň aj predpokladať, ktorá časť mozgu sa dá ešte zachrániť. To sme doteraz nedokázali a pre ďalší postup pri záchrane pacienta je to veľmi dôležitá informácia,“ priblížil Andrej Repovský z rádiologického oddelenia.



Vďaka novému CT prístroju je diagnostika nielen rýchlejšia a presnejšia, ale predstavuje pre pacientov aj nižšiu radiačnú záťaž. „Nižšiu radiačnú záťaž má každý nový typ CT prístroja, avšak tento obsahuje navyše cínovú predfiltráciu, ktorá dokáže časť žiarenia odfiltrovať. Spolu s ďalšími metódami znižovania žiarenia sa tak posúvame možno o dve generácie dopredu a sme na úrovni vyspelých západných krajín,“ dodal rádiológ.



Náklady na nákup novej medicínskej techniky sa vyšplhali na viac ako 700.000 eur, spolufinancovanie išlo z eurofondov. Ďalších viac než 340.000 eur nemocnica investovala do rekonštrukcie pracoviska.



Spolu s novou rádiológiou nemocnica zároveň v rovnakej budove tento rok dokončuje ešte jeden eurofondový projekt. Ide o rekonštrukciu neurologického a interného oddelenia, ktoré spoločne vytvára takzvaný klaster s plávajúcimi lôžkami. Dosiaľ nemocnica otvorila novú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) a prvé dve poschodia klastra. Koncom mája začala rekonštruovať aj posledné tretie poschodie klastra, ukončenie prác je naplánované na koniec leta. Zároveň sa v budove s pomocou eurofondov uskutočnila kompletná rekonštrukcia všetkých výťahov.