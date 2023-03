Humenskí poslanci upravili príspevok na stravovanie dôchodcov

Humenné 6. marca (TASR) - Humenskí mestskí poslanci upravili na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva podmienky pre získanie príspevku na stravovanie dôchodcov. Ako na internetovej stránke mesta informovala Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu, zmena zohľadňuje aktuálny nárast výšky stravnej jednotky v stravovacích zariadeniach a valorizáciu starobných dôchodkov platných na rok 2023.



"Posunuli sme hranicu pre zvýšenie príspevkov. Našli sme finančné prostriedky na tento benefit, ktorý neposkytujú všetky mestá," povedal primátor Miloš Meričko.



V prípade príspevku na stravu stravníka sa berie do úvahy súbeh starobného, inva­lidného a výsluho­vého dôchodku, plus vdovského a vdoveckého, ako aj príjmu z pracovného pomeru, teda mzdy, okrem odmeny z dohody o vykonaní práce a z dohody o pracovnej činnosti.



Dodatkom k Zásadám poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty senior, ktorý poslanci odsúhlasili, sa upravuje výška súbehu dôchodkov. Konkrétne z 250 eur na 300 eur, z 350 eur na 400 eur a z 500 eur na 540 eur. Príspevok mesta ostáva nezmenený. Pri výške súbehu dôchodkov do 300 eur je príspevok tri eurá, do 400 eur 2,20 eura a do 540 eur je to 1,50 eura.



Pre všetkých dôchodcov nad 80 rokov veku s výškou súbehu dôchodkov minimálne 400 eur bude príspevok na stravu vo výške 1,50 eura bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku.



Nové podmienky budú platiť od 1. apríla 2023.