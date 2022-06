Humenský kaštieľ má po rekonštrukcii svoju renesančnú podobu

Humenné 21. júna (TASR) – Renesančný kaštieľ v Humennom má po rozsiahlej rekonštrukcii exteriéru opäť podobu z obdobia poslednej andrássyovskej prestavby. Projekt komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) založený na reštaurátorských princípoch s celkovými nákladmi približne 6,5 milióna eur sa realizoval po etapách a trval spolu 15 rokov. Výsledok prác Vihorlatské múzeum (VM), ktoré v kaštieli sídli, a Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ múzea a hlavný investor v utorok oficiálne predstavili.



"Objavili sa napríklad na vonkajšej fasáde pekné sgrafitá zo 17. storočia, ktoré sú v tomto regióne unikátne. Objavili sa pôvodné renesančné strieľne, ktoré zostali zachované, kamenné ostenia na západnej fasáde. Na nádvorí sme verejnosti opäť ukázali niky pod okennými arkádami, tie nebolo vidieť, na jednom stĺpe sa objavil prstenec, rozhodlo sa, že to dáme na všetky pri oknách na poschodí," priblížila zástupkyňa riaditeľa VM Ivana Strakošová prvky na fasáde, ktoré sú vďaka rekonštrukcii v súčasnosti viditeľné.



Ako ozrejmila, posledná komplexná obnova renesančného kaštieľa sa uskutočnila v 60. rokoch 20. storočia. Stavbu síce zachránila pred jej spustnutím, no keďže sa nerealizovala spolu s archeologicko-architektonickým prieskumom, mnohé prvky na fasáde kaštieľa zakryla. Prieskumy, ktoré nedávnu rekonštrukciu sprevádzali, potvrdili podľa Strakošovej aj historický fakt týkajúci sa sporu medzi dvoma sestrami z rodu Zichy. "Jedna druhej zamurovala vstup do kaplnky," vysvetlila. Zrekonštruované kaštieľske nádvorie sa má podľa Strakošovej slov premeniť na centrum kultúry, spoločenského diania a cezhraničnej spolupráce.



Podľa slov hovorkyne Úradu PSK Daše Jeleňovej predchádzali rozsiahlej rekonštrukcii od roku 2008 výskumné práce, zásahy do statiky budovy, modernizácia technickej infraštruktúry a rozsiahle interiérové úpravy. Prvá etapa obnovy exteriérov kaštieľa trvala od roku 2015 do roku 2016. Jej súčasťou boli okrem iných prác obnova vonkajšej fasády, výmena okien a strechy. Počas druhej etapy v rokoch 2019 a 2020 sa zrekonštruovala vnútorná fasáda kaštieľa, balkóny na druhom nadzemnom podlaží či arkádové okná. V záverečnej fáze sa v rokoch 2020 a 2021 obnovila dlažba na nádvorí a tiež arkádové okná na prvom nadzemnom podlaží.