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Huncokárske slávnosti pripomenú bavorských a tirolských drevorubačov
Chýbať nebude hudobno-slovný program či husľové duo, ale ani uvedenie knihy s príbehmi zo života horských ľudí či prezentácia olejomalieb.
Autor TASR
Bratislava/Modra 17. júla (TASR) - Od piatka do nedele (19. 7.) si v Modre a miestnej časti Piesok opäť pripomenú huncokárov - bavorských a tirolských drevorubačov, ktorí prišli na územie Malých Karpát v polovici 18. storočia. Konať sa tam bude v poradí 19. ročník festivalu. Vstup na podujatie je bezplatný. Informuje o tom samospráva na svojom webe.
„Jeden víkend v júli sa každoročne presúvame do našich lesov, aby sme si spoločne zaspomínali na históriu a život pôvodných obyvateľov Piesku - horských ľudí Huncokárov,“ konštatuje samospráva.
Chýbať nebude hudobno-slovný program či husľové duo, ale ani uvedenie knihy s príbehmi zo života horských ľudí či prezentácia olejomalieb. Podávať sa bude huncokársky guláš a šmorn (trhanec). Súčasťou programu bude aj nedeľná sv. omša v Kaplnke sv. Magdalény.
Huncokári - holzhackeri prišli na územie Malých Karpát s nástupom vlády cisárovnej Márie Terézie. Prvý písomne doložený krst dieťaťa huncokárov je z roku 1740. Prvý huncokársky sobáš je zaznamenaný v roku 1853 v Častej a o desať rokov neskôr aj v Modre.
Huncokári postupne osídlili územie až po Myjavu a menšiu časť územia na Považskom Inovci. V oblasti Pezinka boli usadzovaní na Pálfiovskych majetkoch, hlavne na Cajle. Jednotlivé rodiny žili roztrúsene po horských samotách.
Huncokári sa zaoberali najmä ťažbou dreva v malokarpatských lesoch. Na základe presne špecifikovaných podmienok museli na jednu pílu (dve osoby) vyťažiť ročne 800 až 1200 m dreva, sadiť mladé stromčeky, upravovať lesné chodníky, zvážať drevo, páliť vápno alebo drevné uhlie. Za to dostali k dispozícii dom so záhradou, palivové drevo a les, v ktorom mohli pásť stanovený počet kráv. Po 200 rokov žili v uzavretom spoločenstve, bránili sa asimilácii a sobášili sa len vo vlastnej komunite. O vzdelanie detí sa staral tzv. horský učiteľ, ktorý pôsobil vždy niekoľko týždňov v každej lokalite. Učil deti čítať a písať v nemeckom jazyku.
Začiatkom druhej svetovej vojny žilo v Malých Karpatoch približne 800 osôb hlásiacich sa k Huncokárom. Ich najväčšie stredisko - Modra-Piesky, malo i vlastnú školu. Počas druhej svetovej vojny postihla Huncokárov katastrofa zapríčinená najmä ich nemeckou národnosťou. Podľa ríšskeho branného zákona patrili medzi tzv. etnických Nemcov a museli narukovať do nemeckej armády. Po skončení vojny im bola prisúdená kolektívna vina a väčšina z tých čo prežili, boli deportovaní do Nemecka.
„Jeden víkend v júli sa každoročne presúvame do našich lesov, aby sme si spoločne zaspomínali na históriu a život pôvodných obyvateľov Piesku - horských ľudí Huncokárov,“ konštatuje samospráva.
Chýbať nebude hudobno-slovný program či husľové duo, ale ani uvedenie knihy s príbehmi zo života horských ľudí či prezentácia olejomalieb. Podávať sa bude huncokársky guláš a šmorn (trhanec). Súčasťou programu bude aj nedeľná sv. omša v Kaplnke sv. Magdalény.
Huncokári - holzhackeri prišli na územie Malých Karpát s nástupom vlády cisárovnej Márie Terézie. Prvý písomne doložený krst dieťaťa huncokárov je z roku 1740. Prvý huncokársky sobáš je zaznamenaný v roku 1853 v Častej a o desať rokov neskôr aj v Modre.
Huncokári postupne osídlili územie až po Myjavu a menšiu časť územia na Považskom Inovci. V oblasti Pezinka boli usadzovaní na Pálfiovskych majetkoch, hlavne na Cajle. Jednotlivé rodiny žili roztrúsene po horských samotách.
Huncokári sa zaoberali najmä ťažbou dreva v malokarpatských lesoch. Na základe presne špecifikovaných podmienok museli na jednu pílu (dve osoby) vyťažiť ročne 800 až 1200 m dreva, sadiť mladé stromčeky, upravovať lesné chodníky, zvážať drevo, páliť vápno alebo drevné uhlie. Za to dostali k dispozícii dom so záhradou, palivové drevo a les, v ktorom mohli pásť stanovený počet kráv. Po 200 rokov žili v uzavretom spoločenstve, bránili sa asimilácii a sobášili sa len vo vlastnej komunite. O vzdelanie detí sa staral tzv. horský učiteľ, ktorý pôsobil vždy niekoľko týždňov v každej lokalite. Učil deti čítať a písať v nemeckom jazyku.
Začiatkom druhej svetovej vojny žilo v Malých Karpatoch približne 800 osôb hlásiacich sa k Huncokárom. Ich najväčšie stredisko - Modra-Piesky, malo i vlastnú školu. Počas druhej svetovej vojny postihla Huncokárov katastrofa zapríčinená najmä ich nemeckou národnosťou. Podľa ríšskeho branného zákona patrili medzi tzv. etnických Nemcov a museli narukovať do nemeckej armády. Po skončení vojny im bola prisúdená kolektívna vina a väčšina z tých čo prežili, boli deportovaní do Nemecka.