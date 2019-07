Huncokárske slávnosti v Modre pripomenú život horských ľudí

Huncokári žili v tamojších lesoch od polovice 18. storočia. Prichádzali do riedko osídlených oblastí z nemecky hovoriacich krajín, najmä z oblastí Dolného Rakúska a Štajerska.



Bratislava/Modra 17. júla (TASR) – Od piatka 19. do nedele 21. júla si v miestnej časti Modry-Piesok pripomenú huncokárov, ktorí žili v tamojších lesoch od polovice 18. storočia. Prichádzali do riedko osídlených oblastí z nemecky hovoriacich krajín, najmä z oblastí Dolného Rakúska a Štajerska, a žili izolovane od domáceho obyvateľstva v prenajatých drevorubačských domoch. Miestni týchto ľudí nazývali huncokári podľa nemeckého slova holzhacker – drevorubač.



Mesto Modra v spolupráci s občianskym združením Huncokári na Piesku pripravilo Huncokárske slávnosti. Otvorenie výstavy o huncokároch bude v areáli mestskej vily v lokalite Piesok, súčasťou podujatia budú prednášky etnologičky, spojené s worshopmi. "Je to jedinečná príležitosť ako spoznať spôsob života týchto horských ľudí, ich zvyky a tradície," hovorí primátor Modry Juraj Petrakovič.



Vedúca Katedry etnológie z Trnavskej univerzity Katarína Slobodová Nováková opisuje huncokárov ako komunitu pracovitých ľudí, ktorí žili izolovane v lesoch. "Boli úzko spoločensky i kultúrne zomknutí, dorozumievali sa vlastným nemeckým dialektom, uctievali svojich patrónov a v okolí Malých Karpát zanechali nezameniteľnú stopu. Ich prítomnosť bola obohatením nášho regiónu," tvrdí. Huncokári uctievali patróna drevorubačov svätého Vincenta. Na sviatok Márie Magdalény, patrónky kajúcnikov, chodili na omšu ku kaplnke na Piesku. Po omši sa zišli na spoločný obed v drevorubačských domoch, poobede chodili hrávať kolky a spoločne sa zabávali.



Huncokári sa venovali práci v lese a prírodu mali v úcte. V rámci Huncokárskych slávností sa hostia môžu so sprievodkyňou Martinou Kľúčikovou vydať na komentovanú turistickú vychádzku do miestnych lesov s názvom Po stopách horských ľudí. Pripravený je tiež hudobný program. V prvý deň slávností vystúpi v Penzióne Huncokár country skupina Unisong, v sobotu (20. 7.) zahrajú country Belasí a rock prinesie kapela Stará škola. Ľudovú hudbu budú reprezentovať Dychová hudba Šenkvičanka a skupina Nálada. Pre rodiny s deťmi sú pripravené workshop, geohry aj letné kino. V nedeľu sa pri Kaplnke svätej Magdalény na Piesku bude konať aj svätá omša.