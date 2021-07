Meteorologická stanica je oficiálne storočná

Hurbanovo 29. júla (TASR) - Výkonný výbor Svetovej meteorologickej organizácie zaradil meteorologickú stanicu v Hurbanove medzi stanice so storočnou históriou pozorovania. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dostal okrem certifikátu aj vzor kovovej tabule, ktorá informuje verejnosť o zaradení hurbanovskej meteorologickej stanice medzi storočné pozorovacie stanice. Mosadznú tabuľu odhalil vo štvrtok v Hurbanove štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča spolu s generálnym riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom.



V súčasnosti je na svete takto uznaných 234 staníc, z toho vyše sto v Európe. Meteorologické pozorovania sú jedinečným zdrojom informácií o variabilite klímy v minulosti a využívajú sa pri modelovaní budúcej klimatickej zmeny a jej dosahov na Slovensku. Tieto štúdie odborníci využívajú aj pri plnení záväzkov SR vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o zmene klímy, Parížskeho dohovoru a ďalších dokumentov, ktoré sú úlohou súčasnej generácie pre udržanie kvalitného životného prostredia pre budúcnosť.



„Dlhodobé merania, ktoré siahajú až do 19. storočia, sú veľmi cenné pre pochopenie prirodzenej variability podnebia. Adaptácia Slovenska na zmenu klímy sa stáva jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Jej cieľom je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch a na základe analýz zaviesť účinné opatrenia a zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike,“ zdôraznil Kiča.



Podľa slov generálneho riaditeľa SHMÚ Martina Benka je dôležité zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť meraní. „Dnes je veľa z týchto historických záznamov ohrozených. Niektoré meracie stanice v mnohých krajinách boli zatvorené z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Ostatné boli presunuté na iné miesta. To sťažuje dlhodobé porovnanie údajov. Keď je stará pozorovacia stanica zatvorená, vedci stratia nenahraditeľný kúsok klimatickej skladačky,“ vysvetlil Benko.



Hurbanovské observatórium má 150 rokov dlhé a neprerušované záznamy o meraniach. Založil ho v roku 1871 Mikuláš Konkoly-Thége, ktorý tak položil základ pre budovanie siete meteorologických staníc aj na území dnešného Slovenska. Observatórium sa neskôr stalo ústrednou meteorologickou stanicou v Uhorsku. Originály pozorovacích výkazov sa datujú od januára 1872. Umiestnené sú v archíve SHMÚ. Meteorologické pozorovania začal Konkoly-Thége vykonávať už v roku 1867, no záznamy sa nezachovali.



V roku 1890 bol Konkoly-Thége vymenovaný za riaditeľa Štátneho ústavu pre meteorológiu a zemský magnetizmus v Budapešti a hurbanovské meteorologické observatórium sa stalo Ústrednou meteorologickou stanicou pre územie Uhorska. Táto meteorologická stanica už od svojho vzniku patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom Uhorsku. V lete v roku 2007 (20. júla) tu zaznamenali najvyššiu nameranú teplotu na Slovensku s hodnotou 40,3 stupňa Celzia.