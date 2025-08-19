< sekcia Regióny
Potraviny v Hurbanove reagujú na výskyt hepatitídy typu A v regióne
Autor TASR
Hurbanovo 19. augusta (TASR) - Predajne potravín v Hurbanove reagujú na zvýšený výskyt hepatitídy typu A v regióne. Okrem čistenia priestorov ponúkajú zákazníkom stojany s dezinfekciou.
Nákaza žltačky typu A sa v Hurbanove šíri už niekoľko týždňov. Podľa RÚVZ v Komárne tam bolo k 18. augustu hlásených spolu 81 ochorení v rámci dvoch epidemiologických ohnísk. V súvislosti so šírením infekčného ochorenia boli v meste prijaté viaceré opatrenia.
Hygienici sa snažia lokalizovať ohniská nákazy, vykonáva sa lekársky dohľad a imunizácia nariadená pre všetky kontakty chorých osôb. Realizuje sa tiež ohnisková dezinfekcia spolu s dezinfekciou artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody.
Opatrenia zavádzajú aj predajne s potravinami. Ako uviedol Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl Slovenská republika, predajňa v Hurbanove funguje v sprísnenom režime a jej priestory sú dvakrát do týždňa dezinfikované špecializovanou firmou.
Od začiatku epidémie tam prebehli aj dve kontroly zo strany regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Obe inštitúcie skonštatovali, že predajňa je v poriadku a nezistili žiadne nedostatky. Zavedené opatrenia budú trvať minimálne do konca augusta,“ skonštatoval.
