V Hurbanove sa objavilo tretie ohnisko žltačky
V prvom ohnisku hepatitídy v Hurbanove sú ochorenia evidované v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste.
Autor TASR
Hurbanovo 9. septembra (TASR) - V uplynulých dňoch bolo v Hurbanove hlásených 20 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne, celkovo bolo hlásených spolu 115 ochorení v rámci troch epidémií. „V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ evidované celkovo štyri aktívne epidemické ohniská žltačky, z toho tri v Hurbanove a jedno v Komárne,“ uviedla riaditeľka RÚVZ Komárno Denisa Masárová.
V prvom ohnisku hepatitídy v Hurbanove sú ochorenia evidované v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste. „Tu sú hlásené tri nové prípady, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 88,“ povedala Masárová.
V druhom hurbanovskom ohnisku ide o rodinnú epidémiu, ktorej členovia takisto žijú v nízkom sociálno-hygienickom štandarde. Hlásených je tu 12 nových prípadov, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 22.
Ako doplnil RÚVZ, v Hurbanove už vzniklo nové, tretie ohnisko nákazy s celkovým počtom päť ochorení. Ďalšie ohnisko nákazy sa nachádza v Komárne, kde sú aktuálne hlásené štyri ochorenia. „Nové prípady tu v uplynulom týždni hlásené neboli,“ dodala Masárová.
