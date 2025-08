Hepatitída A sa v Hurbanove rozšírila aj mimo marginalizovanej skupiny

Hurbanovo 4. augusta (TASR) - V Hurbanove v okrese Komárno sa naďalej šíri vírusová hepatitída typu A. V uplynulom týždni zaznamenali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne 11 nových ochorení. Kumulatívne je k začiatku augusta hlásených 69 ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. V súčasnosti je v územnej pôsobnosti RÚVZ evidované jedno aktívne epidemické ohnisko, potvrdila regionálna hygienička Denisa Masárová.



Šesť nových ochorení bolo počas uplynulého týždňa hlásených v rámci jedného ohniska, ktoré tvorí jedna rodina. Jej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo. Ďalších päť hlásených ochorení bolo sporadických v štyroch rôznych rodinách. Nakazili sa už aj ľudia mimo marginalizovanej skupiny obyvateľstva.



Pacienti z celého Nitrianskeho kraja sú hospitalizovaní na infekčnej klinike Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorá je jedinou infekčnou klinikou v kraji. Podľa prednostky kliniky Ľubice Pieseckej je hospitalizovaných 14 pacientov, z toho šesť priamo z Hurbanova. Ďalší sú z okresov Komárno, Nové Zámky, Levice a Nitra.



V Hurbanove bolo prijatých niekoľko opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia. Patria k nim epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy s cieľom lokalizovať ohniská a nariadiť protiepidemické opatrenia, lekársky dohľad nariadený rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb, imunizácia nariadená rozhodnutím pre všetky kontakty chorých i ohnisková dezinfekcia. Dezinfikovaná je aj artézska studňa, ktorú využívajú obyvatelia mesta Hurbanovo ako zdroj pitnej vody, pre dotknutých obyvateľov je zabezpečený prístup teplej tečúcej a studenej pitnej vody. RÚVZ Komárno spolupracuje so samosprávou, všeobecnými lekármi pre dospelých a deti a dorast, pracovníkmi sociálnej terénnej práce a zástupcami Zdravých regiónov.



Vzhľadom na zvýšené riziko výskytu vírusovej hepatitídy typu A v Hurbanove RÚVZ neodporúča organizovanie hromadných podujatí do doby zlepšenia epidemiologickej situácie. Úrad zároveň písomne požiadal všetky potravinárske prevádzky v meste Hurbanovo o zvýšenú frekvenciu vykonávania sanitácie a účinnú dezinfekciu vrátane zabezpečenia dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do predajní a upozorňovania kupujúcich na ich používanie. Zároveň je potrebné zvýšiť pozornosť pri manipulácii s nebalenými potravinami a zabezpečiť, aby s nebalenými potravinami manipulovali zákazníci výhradne v rukaviciach.