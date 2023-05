Hurbanovská hvezdáreň si uctila svojho zakladateľa bustou a reliéfom

Hurbanovo 30. mája (TASR) – Vo vstupnej hale Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pribudla busta Mikuláša Thege-Konkolyho. Novú dominantu vstupu do hvezdárne slávnostne odhalil generálny riaditeľ hvezdárne Marián Vidovenec spoločne s autorkou busty, akademickou sochárkou Rozáliou Darázsovou. Ďalšou dominantou vstupu do múzejnej časti hvezdárne je nový reliéf Thege-Konkolyho, ktorého autorom je Tibor Túri Török z Maďarska, informovala hvezdáreň.



Thege-Konkoly v roku 1871 založil hurbanovskú hvezdáreň ako jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Svoje pozorovanie spočiatku orientoval na výskum slnečných škvŕn, jasných komét, slnečných protuberancií, meteorov a určovanie času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania. Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu – astrofotometrii, spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp a hmlovín, spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam.



V obave, že po jeho smrti hvezdáreň zanikne a jej prístroje sa prestanú používať, celý svoj majetok, dom, záhradu a všetko zariadenie observatórie venoval štátu pod podmienkou, že hvezdáreň zostane v Hurbanove a kým on, ako jej zakladateľ, žije, bude jej neplateným riaditeľom.



Menom Thege-Konkolyho a menom Hurbanova boli pomenované aj dve planétky, ktoré spolu s jeho celoživotným dielom pripomínajú astronómom jeho humánny a vedecký odkaz. Zomrel ako 74-ročný vo februári 1916 a je pochovaný v Hurbanove.