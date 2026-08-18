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Husársky pamätník v R. Sobote posprejovali,prípadom sa zaoberá polícia
Na husársky pamätník v Rimavskej Sobote niekto sprejom napísal nápis Maďari za Dunaj, pamätník je poškodený aj hanlivými obrázkami.
Autor TASR
Rimavská Sobota 18. augusta (TASR) - Pamätník venovaný husárskym vojakom z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý pred niekoľkými mesiacmi pribudol v rimavskosobotskej mestskej časti Nižná Pokoradz, niekto posprejoval. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Na husársky pamätník v Rimavskej Sobote niekto sprejom napísal nápis Maďari za Dunaj, pamätník je poškodený aj hanlivými obrázkami. „V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. V súčasnosti sa realizujú procesné úkony smerujúce k objasneniu udalosti, bližšie informácie poskytneme neskôr,“ uviedla Žabková.
Husársky pamätník pribudol v Nižnej Pokoradzi len pred niekoľkými mesiacmi. Pôvodne sa nachádzal v mestskej časti Sobôtka, kde bol postavený v roku 1943, teda v čase, keď Rimavská Sobota patrila do Maďarského kráľovstva. Pamätník je venovaný 33 vojakom, ktorí padli počas druhej svetovej vojny na východnom fronte.
Presun a obnova pamätníka vyvolali spoločenskú diskusiu. Podľa Matice slovenskej pamätník odkazuje na fašistický Horthyho režim. Združenie Sine Metu, ktoré ho obnovovalo, tvrdí, že pamätník pripomína padlých vojakov, a nie vtedajší politický režim.
Na husársky pamätník v Rimavskej Sobote niekto sprejom napísal nápis Maďari za Dunaj, pamätník je poškodený aj hanlivými obrázkami. „V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. V súčasnosti sa realizujú procesné úkony smerujúce k objasneniu udalosti, bližšie informácie poskytneme neskôr,“ uviedla Žabková.
Husársky pamätník pribudol v Nižnej Pokoradzi len pred niekoľkými mesiacmi. Pôvodne sa nachádzal v mestskej časti Sobôtka, kde bol postavený v roku 1943, teda v čase, keď Rimavská Sobota patrila do Maďarského kráľovstva. Pamätník je venovaný 33 vojakom, ktorí padli počas druhej svetovej vojny na východnom fronte.
Presun a obnova pamätníka vyvolali spoločenskú diskusiu. Podľa Matice slovenskej pamätník odkazuje na fašistický Horthyho režim. Združenie Sine Metu, ktoré ho obnovovalo, tvrdí, že pamätník pripomína padlých vojakov, a nie vtedajší politický režim.