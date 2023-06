Husitský kostol má vďaka MAS Dolný Liptov a obci novú fasádu

Liptovská Osada 10. júna (TASR) – Obnovená fasáda a veža husitského kostola v Liptovskej Osade v okrese Ružomberok sú výsledkom spolupráce obce a Miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov. Informovala o tom Zuzana Gvizdová z občianskeho združenia Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov.



"Obec prevzala kostol v dezolátnom stave. Omietka bola zvetraná, opadávala. Veža slúžila miestnym lastovičkám ako domov. Rekonštrukcia fasády a veže prebiehala veľmi citlivo, pretože cieľom bolo zachovať dobový vzhľad tejto unikátnej stavby. To sa nakoniec podarilo a po roku prác sa môžu návštevníci aj obyvatelia obce tešiť z úspešnej realizácie," uviedla Gvizdová.



Československá cirkev husitská vznikla v roku 1920. Oddelila sa od rímskokatolíckej cirkvi a vychádzala tiež z husitského hnutia, ktoré malo ambíciu reformovať cirkev. Počas druhej svetovej vojny bola zakázaná. Kostol v Liptovskej Osade bol postavený v roku 1930. Po vojne slúžil ako sklad a postupne chátral. V roku 2016 ho odkúpila obec.



Starosta Róbert Kuzma ocenil, že sa vďaka MAS Dolný Liptov našiel spôsob financovať aj projekt zameraný práve na udržanie kultúrnej pamiatky. Celkové náklady boli 30.952 eur, príspevok bol poskytnutý zo zdrojov Európskej únie z Programu rozvoja vidieka v rámci iniciatívy LEADER.



Obec má s kostolom ďalšie plány. Zo stavby by sa malo stať miesto pre kultúrno-spoločenské podujatia. To si bude vyžadovať rozsiahlu opravu vnútorných priestorov. Pred kostolom má tiež vzniknúť námestie, ktoré v budúcnosti môže slúžiť aj ako oddychová zóna v obci.