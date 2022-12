Huslista Jančík pridáva tretí koncert v bratislavskej Starej tržnici

Bratislava 14. decembra (TASR) - Filip Jančík pokračuje vo vianočnom turné, ktoré má u poslucháčov veľký ohlas. Pre veľký záujem pridáva už tretí koncert 28. decembra v bratislavskej Starej tržnici. Deň predtým odohrá v tržnici dva koncerty so začiatkami o 18.00 a 20.30 h. Ešte pred Bratislavou sa náš známy a medzinárodne úspešný huslista predstaví 15. decembra v Martine, 20. decembra v Trenčíne a 21. decembra v Nitre. TASR o tom informoval PR manažér Pavol Dráb.



"Som veľmi vďačný všetkým fanúšikom, ktorí doposiaľ navštívili niektoré z odohratých koncertov. Každá zo skladieb má vlastný príbeh i neopakovateľnú atmosféru. Som vždy fascinovaný úžasnou pozitívnou energiou, ktorá vzniká na živých koncertoch. Počas 14 dní odohráme 20 koncertov a môžem potvrdiť, že interakcia medzi nami a publikom dáva každému hudobnému večeru jedinečný ráz. Teším sa zo spoločných stretnutí v tento adventný čas, že našou hudbou prispievame k čaru jeho okamihov," uviedol Jančík pre médiá.



Návštevníkov vianočných koncertov poteší aj do veľkej časti nový repertoár, kde svoje miesto nájdu i slovenské skladby, ako napríklad Perinbaba. No nechýbajú ani najobľúbenejšie skladby publika, akými sú Piráti z Karibiku, soundtrack z filmu Gladiátor či seriálu Game of Thrones. Zostavu, ktorá ho sprevádza, tvorí desiatka skúsených hudobníkov, pričom niektorí pricestovali zo zahraničia.